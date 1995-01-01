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    Гвардиола: «Проиграв финал, можно остаться лучшей командой в мире»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что поражение в финале Лиге чемпионов не может быть причиной не считать ту или иную команду лучшей в мире. Об этом он сказал в преддверии решающего матча турнира против «Челси».

    «Проиграв финал, можно остаться лучшей командой в мире. Но, только выиграв его, можно стать частью вечности», – сказал Гвардиола.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Челси» – «Манчестер Сити». Начало – в 22:00 по Москве.
    • Гвардиола выигрывал Лигу чемпионов с «Барселоной».
    • «Манчестер Сити» никогда ранее не брал Лигу чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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