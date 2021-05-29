Гвардиола: «Проиграв финал, можно остаться лучшей командой в мире»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что поражение в финале Лиге чемпионов не может быть причиной не считать ту или иную команду лучшей в мире. Об этом он сказал в преддверии решающего матча турнира против «Челси».
«Проиграв финал, можно остаться лучшей командой в мире. Но, только выиграв его, можно стать частью вечности», – сказал Гвардиола.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Челси» – «Манчестер Сити». Начало – в 22:00 по Москве.
- Гвардиола выигрывал Лигу чемпионов с «Барселоной».
- «Манчестер Сити» никогда ранее не брал Лигу чемпионов.
Источник: твиттер «Матч ТВ»