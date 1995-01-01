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    Зобнин – о Европе: «У меня достаточно долгий контракт со «Спартаком», нет смысла сейчас что-то искать»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопросы о возможном переходе в европейский клуб.

    Ранее сообщалось, что 27-летний футболист хочет продолжить карьеру за границей из-за уровня судейства в РПЛ.

    – Сегодня РБК написал, что твоя главная цель – уехать в Европу. Желательно – как можно скорее.

    – Я прочитал, да. Из-за судейства (смеется). То, что там написано, – это неправда.

    – А ты готов поехать в Европу? По своим ощущениям. Чемпионат Европы – это же витрина.

    – Да. Наверное, да, готов. Все зависит от предложения, интересов клуба. Много нюансов, их нужно учитывать.

    – Если предложение будет, то ты хочешь?

    – Опять же, какое предложение?

    – Италия?

    – Да, конечно, хороший вариант.

    – Можно сказать, что Европа – это твоя реальная цель на протяжении последних нескольких лет?

    – Да, я уже об этом говорил. Я не отказываюсь от тех слов. У меня есть большое желание поиграть в Европе.

    – Если это будет «Аталанта» Миранчука? Понятно, что это не топ-клуб...

    – Для меня это топ-клуб. Команда в Лиге чемпионов.

    – Ситуация с Кузяевым летом не надломила мотивацию, уверенность в том, что у тебя получится уехать в Европу? Он же был свободным агентом.

    – Я не знаю, какая у него ситуация была, поэтому я не могу об этом рассуждать. Я не буду об этом как-то мечтать. У него была одна ситуация, у меня – другая.

    У меня контракт со «Спартаком», достаточно долгий. Нет смысла сейчас что-то искать. Предложений нет. Сначала нужно хорошо выступить на Евро.

    – Когда ты был ближе всего к Европе? Такой момент вообще был?

    – Да, был. Ближе всего к Европе я был, когда мы чемпионами стали. Второй раз – после чемпионата мира.

    – А что это были за клубы?

    – Клуб не могу назвать.

    – Германия?

    – Германия – да.

    • Зобнин играет за «Спартак» с 2016 года.
    • В минувшем сезоне он провел 30 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
    • Рыночная стоимость игрока – 13 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал Eurostavka

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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +1937

      FRZZ 23 минуты назад

      Это нужно понимать примерно так: зачем ехать в Европу, надрываться, когда ты 1-й парень в деревне.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5562

      Томик > FRZZ 14 минут назад

      "Первый парень НА деревне". Ох уж эти мне специялисты и икспэрты.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3149

      neim 38 минут назад

      «У меня достаточно долгий контракт со «Спартаком», нет смысла сейчас что-то искать»

      Это как у Зюбы в Зените, настолько долгий, что аж краёв не видать ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6832

      Alekxei Z. 48 минут назад

      Пора уже усвоить нашим дебилам журналистики, что трансфер в Европу должен быть логичен и оправдан. Что должно привлечь игрока ?
      Прежде всего имя клуба и конечно финансовая составляющая.
      Для ТОП клубов Роман пока не интересен, попробуйте перебить его ЗП в Спартаке, а это немногие смогут.
      Понятно , что межсезонье , долба...бам что-то писать надо, только новости ( даже вымышленные ) из стана Спартака привлекают внимание.
      Так и будет до августа. Ба-бла-бла.

      0
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      Рейтинг: +17790

      vladimir-7 1 час назад

      Рома, ты сам ничего не предпринимаешь, вот и сиди до пенсии в РПЛ,
      а потом, в относительной старости, будешь рассказывать детям о том,
      как были предложения поиграть в Европе, но не осмелился.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2392

      Алехсбургер. 1 час назад


      "Это был короткий Роман любви моей,
      Это был красивый обман — игра теней.
      Далеко ушел караван случайных дней,
      Где они растаяли — кто теперь знает.."
      (с)Успенская — Карусель

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9750

      BRO_football 1 час назад

      Появилась новость и быстро вышло опровержение. Делаем вывод, что РБК-Спорт - помойка, которая генерирует новости из ничего. Впредь доверия к этому СМИ никакого. И можно даже не публиковать новости из РБК-Спорт на этом сайте

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2690

      FENIX-SL 1 час назад

      Журналист называет Аталанту не топ клубом
      Топ клуб для него это Бавария, Реал, Барселона и прочие?
      А ничего что он разговаривает с нашим олухом?
      Тут и Сельта с Вероной топ клуб

      1
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      Рейтинг: +4193

      Fusballer 1 час назад

      Если ехать, то сейчас - дальше поздно будет. Да и зарплаты там ниже. Можно, конечно, пробовать и в 30 ехать играть в Европе, но будет тяжело. Это Мозесу, например, легко у нас освоиться, ибо он привык к другому уровню, более высокому.

      2
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      Рейтинг: +8102

      NewLife 1 час назад

      Соболя и Крала оставили в покое, взялись за Зобу, любители в носу ковыряться - содержательной информации ноль.

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