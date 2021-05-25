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  • Зобнин – о Европе: «У меня достаточно долгий контракт со «Спартаком», нет смысла сейчас что-то искать»

Зобнин – о Европе: «У меня достаточно долгий контракт со «Спартаком», нет смысла сейчас что-то искать»

25 мая 2021, 14:36
12

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопросы о возможном переходе в европейский клуб.

Ранее сообщалось, что 27-летний футболист хочет продолжить карьеру за границей из-за уровня судейства в РПЛ.

– Сегодня РБК написал, что твоя главная цель – уехать в Европу. Желательно – как можно скорее.

– Я прочитал, да. Из-за судейства (смеется). То, что там написано, – это неправда.

– А ты готов поехать в Европу? По своим ощущениям. Чемпионат Европы – это же витрина.

– Да. Наверное, да, готов. Все зависит от предложения, интересов клуба. Много нюансов, их нужно учитывать.

– Если предложение будет, то ты хочешь?

– Опять же, какое предложение?

– Италия?

– Да, конечно, хороший вариант.

– Можно сказать, что Европа – это твоя реальная цель на протяжении последних нескольких лет?

– Да, я уже об этом говорил. Я не отказываюсь от тех слов. У меня есть большое желание поиграть в Европе.

– Если это будет «Аталанта» Миранчука? Понятно, что это не топ-клуб...

– Для меня это топ-клуб. Команда в Лиге чемпионов.

– Ситуация с Кузяевым летом не надломила мотивацию, уверенность в том, что у тебя получится уехать в Европу? Он же был свободным агентом.

– Я не знаю, какая у него ситуация была, поэтому я не могу об этом рассуждать. Я не буду об этом как-то мечтать. У него была одна ситуация, у меня – другая.

У меня контракт со «Спартаком», достаточно долгий. Нет смысла сейчас что-то искать. Предложений нет. Сначала нужно хорошо выступить на Евро.

– Когда ты был ближе всего к Европе? Такой момент вообще был?

– Да, был. Ближе всего к Европе я был, когда мы чемпионами стали. Второй раз – после чемпионата мира.

– А что это были за клубы?

– Клуб не могу назвать.

– Германия?

– Германия – да.

  • Зобнин играет за «Спартак» с 2016 года.
  • В минувшем сезоне он провел 30 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
  • Рыночная стоимость игрока – 13 миллионов евро.

Источник: Ютуб-канал Eurostavka
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (12)
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NewLife
1621943903
Соболя и Крала оставили в покое, взялись за Зобу, любители в носу ковыряться - содержательной информации ноль.
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Fusballer
1621943918
Если ехать, то сейчас - дальше поздно будет. Да и зарплаты там ниже. Можно, конечно, пробовать и в 30 ехать играть в Европе, но будет тяжело. Это Мозесу, например, легко у нас освоиться, ибо он привык к другому уровню, более высокому.
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BRO_football
1621944349
Появилась новость и быстро вышло опровержение. Делаем вывод, что РБК-Спорт - помойка, которая генерирует новости из ничего. Впредь доверия к этому СМИ никакого. И можно даже не публиковать новости из РБК-Спорт на этом сайте
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Алехсбургер.
1621944548
"Это был короткий Роман любви моей, Это был красивый обман — игра теней. Далеко ушел караван случайных дней, Где они растаяли — кто теперь знает.." (с)Успенская — Карусель
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vladimir-7
1621945857
Рома, ты сам ничего не предпринимаешь, вот и сиди до пенсии в РПЛ, а потом, в относительной старости, будешь рассказывать детям о том, как были предложения поиграть в Европе, но не осмелился.
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Рубинище
1621955080
Какой топ клуб, журналисты реально бредят. Ни какому топ клубу наши 27 летние футболисты не нужны. они не нужны даже последним командам топ чемпионатов.
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mutabor0992
1621955430
Посмотрим на тебя в еврокубках...В квалификации.Как тебя насиловать будут.После этого вопросы отпадут.
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Axe111
1621959440
Господи...ну какая Европа. Хватит уже бредить!!!
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Муруал
1621963026
Солнце всходит и заходит, а в свинарнике тепло..(с) Ну зачем лукавить??? Понятно, что от тёплого места возле кормушки,где нет необходимости сильно напрягаться никто не уйдёт.
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zigbert
1622034842
А стоит ли рисковать Рома. Смысла нет уходить в середняки европейского футбола. А в топ-клубах возникнут трудности с конкуренцией.
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