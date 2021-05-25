Зобнин – о Европе: «У меня достаточно долгий контракт со «Спартаком», нет смысла сейчас что-то искать»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопросы о возможном переходе в европейский клуб.
Ранее сообщалось, что 27-летний футболист хочет продолжить карьеру за границей из-за уровня судейства в РПЛ.
– Сегодня РБК написал, что твоя главная цель – уехать в Европу. Желательно – как можно скорее.
– Я прочитал, да. Из-за судейства (смеется). То, что там написано, – это неправда.
– А ты готов поехать в Европу? По своим ощущениям. Чемпионат Европы – это же витрина.
– Да. Наверное, да, готов. Все зависит от предложения, интересов клуба. Много нюансов, их нужно учитывать.
– Если предложение будет, то ты хочешь?
– Опять же, какое предложение?
– Италия?
– Да, конечно, хороший вариант.
– Можно сказать, что Европа – это твоя реальная цель на протяжении последних нескольких лет?
– Да, я уже об этом говорил. Я не отказываюсь от тех слов. У меня есть большое желание поиграть в Европе.
– Если это будет «Аталанта» Миранчука? Понятно, что это не топ-клуб...
– Для меня это топ-клуб. Команда в Лиге чемпионов.
– Ситуация с Кузяевым летом не надломила мотивацию, уверенность в том, что у тебя получится уехать в Европу? Он же был свободным агентом.
– Я не знаю, какая у него ситуация была, поэтому я не могу об этом рассуждать. Я не буду об этом как-то мечтать. У него была одна ситуация, у меня – другая.
У меня контракт со «Спартаком», достаточно долгий. Нет смысла сейчас что-то искать. Предложений нет. Сначала нужно хорошо выступить на Евро.
– Когда ты был ближе всего к Европе? Такой момент вообще был?
– Да, был. Ближе всего к Европе я был, когда мы чемпионами стали. Второй раз – после чемпионата мира.
– А что это были за клубы?
– Клуб не могу назвать.
– Германия?
– Германия – да.
- Зобнин играет за «Спартак» с 2016 года.
- В минувшем сезоне он провел 30 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 13 миллионов евро.