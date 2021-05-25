Зобнин – о Европе: «У меня достаточно долгий контракт со «Спартаком», нет смысла сейчас что-то искать»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопросы о возможном переходе в европейский клуб.

Ранее сообщалось, что 27-летний футболист хочет продолжить карьеру за границей из-за уровня судейства в РПЛ.

– Сегодня РБК написал, что твоя главная цель – уехать в Европу. Желательно – как можно скорее.

– Я прочитал, да. Из-за судейства (смеется). То, что там написано, – это неправда.

– А ты готов поехать в Европу? По своим ощущениям. Чемпионат Европы – это же витрина.

– Да. Наверное, да, готов. Все зависит от предложения, интересов клуба. Много нюансов, их нужно учитывать.

– Если предложение будет, то ты хочешь?

– Опять же, какое предложение?

– Италия?

– Да, конечно, хороший вариант.

– Можно сказать, что Европа – это твоя реальная цель на протяжении последних нескольких лет?

– Да, я уже об этом говорил. Я не отказываюсь от тех слов. У меня есть большое желание поиграть в Европе.

– Если это будет «Аталанта» Миранчука? Понятно, что это не топ-клуб...

– Для меня это топ-клуб. Команда в Лиге чемпионов.

– Ситуация с Кузяевым летом не надломила мотивацию, уверенность в том, что у тебя получится уехать в Европу? Он же был свободным агентом.

– Я не знаю, какая у него ситуация была, поэтому я не могу об этом рассуждать. Я не буду об этом как-то мечтать. У него была одна ситуация, у меня – другая.

У меня контракт со «Спартаком», достаточно долгий. Нет смысла сейчас что-то искать. Предложений нет. Сначала нужно хорошо выступить на Евро.

– Когда ты был ближе всего к Европе? Такой момент вообще был?

– Да, был. Ближе всего к Европе я был, когда мы чемпионами стали. Второй раз – после чемпионата мира.

– А что это были за клубы?

– Клуб не могу назвать.

– Германия?

– Германия – да.