Главные новости дня. «Лилль» стал чемпионом Франции, Адвокат закончил тренерскую карьеру

Зарема объяснила недовольство Виторией

Адвокат провел последний матч в карьере, выведя «Фейеноорд» в Лигу конференций

Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»

Крицюк ушел из «Белененсеша»

«Ливерпуль» и «Челси» сыграют в Лиге чемпионов, «Лестер» – в Лиге Европы

Агуэро сделал дубль в последнем матче за «Сити» в АПЛ и побил рекорд Руни по голам за один клуб

Вейналдум объявил об уходе из «Ливерпуля»

«Милан», «Аталанта» и «Ювентус» сыграют в Лиге чемпионов, «Наполи» – в Лиге Европы

«Лилль» победил «Анжер» и стал чемпионом Франции

«Наполи» уволил Гаттузо