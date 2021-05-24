Главные новости дня. «Лилль» стал чемпионом Франции, Адвокат закончил тренерскую карьеру

Зарема объяснила недовольство Виторией
Адвокат провел последний матч в карьере, выведя «Фейеноорд» в Лигу конференций
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
Крицюк ушел из «Белененсеша»
«Ливерпуль» и «Челси» сыграют в Лиге чемпионов, «Лестер» – в Лиге Европы
Агуэро сделал дубль в последнем матче за «Сити» в АПЛ и побил рекорд Руни по голам за один клуб
Вейналдум объявил об уходе из «Ливерпуля»
«Милан», «Аталанта» и «Ювентус» сыграют в Лиге чемпионов, «Наполи» – в Лиге Европы
«Лилль» победил «Анжер» и стал чемпионом Франции
«Наполи» уволил Гаттузо
Источник: «Бомбардир»