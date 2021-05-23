Главные новости дня. «Атлетико» выиграл чемпионат, Яя Туре может стать тренером «Ахмата»

Серия А. «Фиорентина» сыграла вничью с «Кротоне», Кокорин вышел на поле впервые с марта; Шомуродов принес победу «Дженоа» над «Кальяри».
17-летний Захарян пропустит сбор в Австрии из-за бактериальной ангины.
AS: Сульшер обсуждал с Роналду его возвращение в «Манчестер Юнайтед».
Яя Туре может войти в тренерский штаб «Ахмата».
Агент Сатин: «У Мбаппе и его семьи есть соглашение с «Реалом».
Журналист Скира: Месси решил остаться в «Барселоне».
Сумма пожертвований Рэшфорда превысила его состояние.
Бундеслига. «Вердер» впервые за 41 год вылетел, «Унион» попал в еврокубки и другие результаты последнего тура.
Левандовски превзошел Герда Мюллера и стал единоличным рекордсменом по голам за сезон Бундеслиги.
«Атлетико» впервые за семь лет стал чемпионом Испании.