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    ⚡ «Атлетико» впервые за семь лет стал чемпионом Испании

    По итогам последнего тура чемпионата Испании определился победитель. Им стал мадридский «Атлетико», который в заключительном матче сезона добился волевой победы над «Вальядолидом». Вальядолидцы вылетели в Сегунду.

    «Атлетико» взял титул впервые с сезона-2013/14.

    • Это 11-е чемпионство для «Атлетико».
    • 2-е место в сезоне Примеры занял «Реал», 3-е – «Барселона».
    • Никто из пары «Реал» – «Барселона» не выиграл чемпионат впервые за 7 лет.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:51
    Комментарии16
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      Рейтинг: +59

      tarasofka 27 минут назад

      это как позорный спартак. когда в зените и цска были проблемы - хряки воспользовались моментом, занесли судьям и купили чемпионство.

      0
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      Рейтинг: +4114

      Fusballer 54 минуты назад

      Атлетико с чемпионством. Грандам - позор)))

      0
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      Рейтинг: +102

      Marat A. 1 час назад

      Поздравляю Суареса и Атлетико!!!! Молодец и Молодцы!!!!

      2
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      Рейтинг: +13965

      JTherry 1 час назад

      "матрасники", молодцы!!! с чемпионством вас и Симеоне, наконец-то...!

      3
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      Рейтинг: +12286

      Skull_Boy 1 час назад

      Заслуженное чемпионство, а Барса в очередной раз сама все опять просрала

      1
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      Рейтинг: +8503

      KOLBIS 1 час назад

      Вымучили!!!...

      3
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      Рейтинг: +85758

      zigbert 1 час назад

      С победой в Примере Атлетико!
      Последний тур оказался напряженным. Атлетико и Реалу не без труда удалось одержать победы.

      7
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      Рейтинг: +1613

      _Kesh_Suntar_ 1 час назад

      Всем виноват "Луис Суарес"!!!!!!!!!)

      5
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      Рейтинг: +19076

      slavutiq70 1 час назад

      Рад ,,,за Атлетико,,,просто надоело чемпионство Реала с Барсой,,,,

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      Рейтинг: +2470

      minaev23 > slavutiq70 58 минут назад

      как надоело зенит чемпион

      3
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      Рейтинг: +22381

      Боцман59rus 1 час назад

      Всем испанским клубам, удачи в следующем розыгрыше ЛЧ, надеюсь Вильярреал тоже там будет. Клубы АПЛ нужно на место ставить

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