это как позорный спартак. когда в зените и цска были проблемы - хряки воспользовались моментом, занесли судьям и купили чемпионство.
По итогам последнего тура чемпионата Испании определился победитель. Им стал мадридский «Атлетико», который в заключительном матче сезона добился волевой победы над «Вальядолидом». Вальядолидцы вылетели в Сегунду.
«Атлетико» взял титул впервые с сезона-2013/14.
- Это 11-е чемпионство для «Атлетико».
- 2-е место в сезоне Примеры занял «Реал», 3-е – «Барселона».
- Никто из пары «Реал» – «Барселона» не выиграл чемпионат впервые за 7 лет.