По итогам последнего тура чемпионата Испании определился победитель. Им стал мадридский «Атлетико», который в заключительном матче сезона добился волевой победы над «Вальядолидом». Вальядолидцы вылетели в Сегунду.

«Атлетико» взял титул впервые с сезона-2013/14.