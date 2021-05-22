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Яя Туре может войти в тренерский штаб «Ахмата»

22 мая 2021, 13:58
3

Агент Дмитрий Селюк сообщил о переговорах бывшего полузащитника «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре с «Ахматом».

По его словам, 38-летний ивуариец может войти в тренерский штаб команды из Грозного.

«Ахмат» действительно рассматривает приглашение Яя Туре в свой тренерский штаб. Талалаев заинтересован в появлении в его штабе такого специалиста. Я считаю, что это правильная практика.

Честь и хвала Талалаеву. Он не боится, что его кто-то подсидит, а хочет, чтобы команда была еще лучше. Яя выиграл все, что можно, кроме чемпионата мира. Использовать его опыт – правильно.

Под Туре в «Ахмат» придет любой футболист за гораздо меньшие деньги, чем мог прийти до этого. Игрок может пойти в клуб или нет, а когда в штабе будет Яя, то он стопроцентно окажется в команде.

На какой стадии переговоры? Талалаев должен урегулировать этот вопрос с руководством, и все. Тем более Яя готов работать бесплатно», – сказал Селюк.

  • Туре на этой неделе ушел из тренерского штаба «Олимпика».
  • «Ахмат» финишировал в РПЛ на 11-м месте.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ахмат Туре Яя Селюк Дмитрий
Комментарии (3)
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DeStar
1621685867
"Тем более Яя готов работать бесплатно» это как и зачем ему это?)
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житель СПб
1621688005
Готов работать бесплатно - эта фраза поглощает сказанное выше! Очень интересная новость! Если бы еще правдой была...
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vladimir-7
1621689028
Яя никто не берет работать в тренерском штабе, даже бесплатно, один Ахмат и Талалаев мечтают о таком тренере, да, ещё Селюк, но за бабки.
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