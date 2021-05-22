Яя Туре может войти в тренерский штаб «Ахмата»

Агент Дмитрий Селюк сообщил о переговорах бывшего полузащитника «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре с «Ахматом».

По его словам, 38-летний ивуариец может войти в тренерский штаб команды из Грозного.

«Ахмат» действительно рассматривает приглашение Яя Туре в свой тренерский штаб. Талалаев заинтересован в появлении в его штабе такого специалиста. Я считаю, что это правильная практика.

Честь и хвала Талалаеву. Он не боится, что его кто-то подсидит, а хочет, чтобы команда была еще лучше. Яя выиграл все, что можно, кроме чемпионата мира. Использовать его опыт – правильно.

Под Туре в «Ахмат» придет любой футболист за гораздо меньшие деньги, чем мог прийти до этого. Игрок может пойти в клуб или нет, а когда в штабе будет Яя, то он стопроцентно окажется в команде.

На какой стадии переговоры? Талалаев должен урегулировать этот вопрос с руководством, и все. Тем более Яя готов работать бесплатно», – сказал Селюк.