Яя Туре может войти в тренерский штаб «Ахмата»

Агент Дмитрий Селюк сообщил о переговорах бывшего полузащитника «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре с «Ахматом».
По его словам, 38-летний ивуариец может войти в тренерский штаб команды из Грозного.
«Ахмат» действительно рассматривает приглашение Яя Туре в свой тренерский штаб. Талалаев заинтересован в появлении в его штабе такого специалиста. Я считаю, что это правильная практика.
Честь и хвала Талалаеву. Он не боится, что его кто-то подсидит, а хочет, чтобы команда была еще лучше. Яя выиграл все, что можно, кроме чемпионата мира. Использовать его опыт – правильно.
Под Туре в «Ахмат» придет любой футболист за гораздо меньшие деньги, чем мог прийти до этого. Игрок может пойти в клуб или нет, а когда в штабе будет Яя, то он стопроцентно окажется в команде.
На какой стадии переговоры? Талалаев должен урегулировать этот вопрос с руководством, и все. Тем более Яя готов работать бесплатно», – сказал Селюк.
- Туре на этой неделе ушел из тренерского штаба «Олимпика».
- «Ахмат» финишировал в РПЛ на 11-м месте.