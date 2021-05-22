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    Яя Туре может войти в тренерский штаб «Ахмата»

    Агент Дмитрий Селюк сообщил о переговорах бывшего полузащитника «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре с «Ахматом».

    По его словам, 38-летний ивуариец может войти в тренерский штаб команды из Грозного.

    «Ахмат» действительно рассматривает приглашение Яя Туре в свой тренерский штаб. Талалаев заинтересован в появлении в его штабе такого специалиста. Я считаю, что это правильная практика.

    Честь и хвала Талалаеву. Он не боится, что его кто-то подсидит, а хочет, чтобы команда была еще лучше. Яя выиграл все, что можно, кроме чемпионата мира. Использовать его опыт – правильно.

    Под Туре в «Ахмат» придет любой футболист за гораздо меньшие деньги, чем мог прийти до этого. Игрок может пойти в клуб или нет, а когда в штабе будет Яя, то он стопроцентно окажется в команде.

    На какой стадии переговоры? Талалаев должен урегулировать этот вопрос с руководством, и все. Тем более Яя готов работать бесплатно», – сказал Селюк.

    • Туре на этой неделе ушел из тренерского штаба «Олимпика».
    • «Ахмат» финишировал в РПЛ на 11-м месте.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7304

      житель СПб 40 секунд назад

      Готов работать бесплатно - эта фраза поглощает сказанное выше! Очень интересная новость! Если бы еще правдой была...

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      Рейтинг: +10839

      DeStar 36 минут назад

      "Тем более Яя готов работать бесплатно»
      это как и зачем ему это?)

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