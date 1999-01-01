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    Хачатурянц – о Слуцком и Мешкове: «Неприемлемо не подавать руки тренеру»

    Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц дал оценку действиям арбитра Виталия Мешкова, который демонстративно отказался пожать руку главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому.

    «И арбитры, и футболисты, и тренеры должны оставлять личные обиды вне футбольного поля. Особенно арбитры, потому что их главное качество – беспристрастность, поэтому я считаю неприемлемым не подавать руки главному тренеру команды.

    Кроме того, тренер представляет клуб, и болельщики могут принять это на свой счeт. Понимаю, что игроки и тренерский штаб могут быть недовольными решениями судей, но им нужно быть сдержанными в высказываниях и не допускать оскорблений», – считает Хачатурянц.

    • «Рубин» финишировал в РПЛ на 4-м месте.
    • Слуцкий работает в казанском клубе с декабря 2019 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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