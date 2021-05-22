Хачатурянц – о Слуцком и Мешкове: «Неприемлемо не подавать руки тренеру»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц дал оценку действиям арбитра Виталия Мешкова, который демонстративно отказался пожать руку главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому.

«И арбитры, и футболисты, и тренеры должны оставлять личные обиды вне футбольного поля. Особенно арбитры, потому что их главное качество – беспристрастность, поэтому я считаю неприемлемым не подавать руки главному тренеру команды.

Кроме того, тренер представляет клуб, и болельщики могут принять это на свой счeт. Понимаю, что игроки и тренерский штаб могут быть недовольными решениями судей, но им нужно быть сдержанными в высказываниях и не допускать оскорблений», – считает Хачатурянц.