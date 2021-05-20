AS: Аллегри отказал «Тоттенхэму»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отклонил предложение от «Тоттенхэма», сообщает AS.

По информации источника, 53-летний итальянец ждет развития ситуации в «Реале», поэтому пока не готов к переговорам с другими клубами.

Ранее стало известно, что Аллегри с марта контактирует с руководством мадридцев, а на прошлой неделе стороны провели встречу.