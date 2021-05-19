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    AS: Аллегри отказал «Тоттенхэму»

    Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отклонил предложение от «Тоттенхэма», сообщает AS.

    По информации источника, 53-летний итальянец ждет развития ситуации в «Реале», поэтому пока не готов к переговорам с другими клубами.

    Ранее стало известно, что Аллегри с марта контактирует с руководством мадридцев, а на прошлой неделе стороны провели встречу.

    • 19 апреля «Тоттенхэм» уволил Жозе Моуринью.
    • До конца сезона команду возглавляет 29-летний Райан Мэйсон.
    • Аллегри покинул «Ювентус» летом 2019 года и с тех пор остается без работы.

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    Источник: AS

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