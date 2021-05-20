AS: Аллегри отказал «Тоттенхэму»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отклонил предложение от «Тоттенхэма», сообщает AS.
По информации источника, 53-летний итальянец ждет развития ситуации в «Реале», поэтому пока не готов к переговорам с другими клубами.
Ранее стало известно, что Аллегри с марта контактирует с руководством мадридцев, а на прошлой неделе стороны провели встречу.
- 19 апреля «Тоттенхэм» уволил Жозе Моуринью.
- До конца сезона команду возглавляет 29-летний Райан Мэйсон.
- Аллегри покинул «Ювентус» летом 2019 года и с тех пор остается без работы.
Источник: AS