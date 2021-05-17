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  • Журналист Романо: Аллегри встретился с руководством «Реала»

Журналист Романо: Аллегри встретился с руководством «Реала»

17 мая 2021, 19:45
2

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Реал».

По информации журналиста Фабрицио Романо, 53-летний специалист с марта контактирует с руководством мадридского клуба, а на прошлой неделе стороны провели встречу.

Итальянец готов возглавить команду. У него есть предложения из Серии А, но «Реал» – приоритет.

  • Аллегри покинул «Ювентус» летом 2019 года и с тех пор остается без работы.
  • Из «Реала» по окончании сезона может уйти Зинедин Зидан.

Источник: Твиттер Фабрицио Романо
Испания. Примера Реал Аллегри Массимилиано
Комментарии (2)
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DeStar
1621270588
хз хз. Люблю зидана, как тренер он ... мне не сильно понравился. хотя результат дает, так что хаять не буду. Просто выходит что реал играет хуже .чем имеет трофеи с ним. 3 лч - круто, кто еще повторит? а игра? за все 3 лч игра то так себе. Но все же состав менять важнее сейчас. Никто уже не сделает ничего с этими сытыми ребятами, менди, вини, вальверде хороши конечно, но правый фланг пустой например, даже ПЗ одриосола не выходит вместо вечно травмированного карвахаля, туда ставят то васкеса то вальверде то еще кого, т.е даже второй пз не тянет на замену, раз вместо него ставят то атакующих то опорника..
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Garrincha58
1621507704
очередной Куман для Реала
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