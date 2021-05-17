Журналист Романо: Аллегри встретился с руководством «Реала»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Реал».

По информации журналиста Фабрицио Романо, 53-летний специалист с марта контактирует с руководством мадридского клуба, а на прошлой неделе стороны провели встречу.

Итальянец готов возглавить команду. У него есть предложения из Серии А, но «Реал» – приоритет.