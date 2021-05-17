Журналист Романо: Аллегри встретился с руководством «Реала»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Реал».
По информации журналиста Фабрицио Романо, 53-летний специалист с марта контактирует с руководством мадридского клуба, а на прошлой неделе стороны провели встречу.
Итальянец готов возглавить команду. У него есть предложения из Серии А, но «Реал» – приоритет.
- Аллегри покинул «Ювентус» летом 2019 года и с тех пор остается без работы.
- Из «Реала» по окончании сезона может уйти Зинедин Зидан.
Источник: Твиттер Фабрицио Романо