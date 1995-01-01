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    Примера. «Реал» обыграл «Атлетик», «Барселона» проиграла «Сельте», Суарес на 88-й минуте принес победу «Атлетико»

    Закончились три матча 37-го тура чемпионата Испании.

    «Реал» на выезде выиграл у «Атлетика» (1:0).

    «Атлетико» одержал волевую победу над «Осасуной» (2:1). Победный гол на 88-й минуте забил Луис Суарес.

    «Барселона» дома проиграла «Сельте» (1:2).

    Турнирный расклад перед последним туром: «Атлетико» – первый, «Реал» – второй, «Барселона» – третья.

    Чемпионат Испании. Примера. 37-й тур

    Атлетик – Реал – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Начо, 68.

    Атлетико – Осасуна – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Будимир, 76; 1:1 – Лоди, 82; 2:1 – Суарес, 88.

    Барселона – Сельта – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Месси, 28; 1:1 – Мина, 38; 1:2 – Мина, 89.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +108

      Glebson 1 час назад

      Что за тур!
      Хоть и поддерживаю Мадрид, думаю, Атлетико не упустит уже победу.

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      Рейтинг: +6711

      Старикан 1 час назад

      Видимо у Лео борода была счастливым талисманом- не надо было ему её сбривать!

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