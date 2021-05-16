Примера. «Реал» обыграл «Атлетик», «Барселона» проиграла «Сельте», Суарес на 88-й минуте принес победу «Атлетико»

Закончились три матча 37-го тура чемпионата Испании.

«Реал» на выезде выиграл у «Атлетика» (1:0).

«Атлетико» одержал волевую победу над «Осасуной» (2:1). Победный гол на 88-й минуте забил Луис Суарес.

«Барселона» дома проиграла «Сельте» (1:2).

Турнирный расклад перед последним туром: «Атлетико» – первый, «Реал» – второй, «Барселона» – третья.

Чемпионат Испании. Примера. 37-й тур

Атлетик – Реал – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Начо, 68.

Атлетико – Осасуна – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Будимир, 76; 1:1 – Лоди, 82; 2:1 – Суарес, 88.

Барселона – Сельта – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Месси, 28; 1:1 – Мина, 38; 1:2 – Мина, 89.

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