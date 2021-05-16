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РПЛ. ЦСКА уступил «Динамо» и не попал в еврокубки; «Сочи» после ничьей с «Химками» вышел в Лигу конференций

16 мая 2021, 15:56
40

ЦСКА проиграл в дерби «Динамо». Этот результат не позволил ЦСКА выйти в еврокубки – впервые за 20 лет.

Динамовцы тоже финишировали вне еврокубковой зоны.

Зато туда, в Лигу конференций, вышел «Сочи» – впервые в истории.

Чемпионат России. РПЛ. 30-й тур

Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 3:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Тикнизян, 18; 1:1 – Грулев, 65; 2:1 – Грулев, 72; 2:2 – Эджуке, 79; 3:2 – Захарян, 89.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Нойштедтер, Варела Оливера, Фомин (Н‘Жи, 63), Лесовой (Грулев, 63), Захарян, Шиманьски (Каборе, 84), Моро, Тюкавин (Комличенко, 83).

ЦСКА: Акинфеев, Васин (Карпов, 46), Дивеев, Фернандес, Дзагоев (Сигурдссон, 61 (Щенников, 86), Обляков, Тикнизян, Марадишвили, Бохинен (Ахметов, 61), Чалов (Яковлев, 77), Эджуке.

Предупреждения: Варела, 32; Нойштедтер, 43; Евгеньев, 68; Каборе, 85 – Васин, 30; Тикнизян, 34; Щенников, 90+4.

Химки – Сочи – 0:0

Результаты РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА Химки Сочи
Комментарии (40)
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Lucky_Strike
1621170160
Ну круто Олич идет по стопам Гончаренко менять людей, которые хоть как то влияют на игру, а потом слив игры в целом, молодец
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sochi-2013
1621170767
Поздравляю Сочи! Решение Федотова выпустить Заболотного, учитывая важность результата, и переход оного к прямому конкуренту, мне показалось странным.
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Вомбат
1621170868
Насчет Сочи вранье. Не вышел Сочи в ЛК. Рубин вышел. Осенью посмотрим как эта команда готова играть в Европе. Спартак заставил своих болельщиков понервничать, и этот правильно, они заслужили. Как и второе место Спартака, ведь по игре именно Спартак был вторым. Вот и сегодня Спартак играл хорошо, просто очень не везло и ничья не по игре. А остальные игры я не буду комментировать, сначала их надо посмотреть.
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zra78
1621171225
Жаль ЦСКА, болел за вас и против этих... ну вы поняли:)
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sochi-2013
1621171453
Дааа, беда, на кубках европы, с такой игрой, делать там нехер никому. Уж лучше бы СЕЛЬПО ехал! Будем надеяться на усиление.
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GoLenaStop
1621172294
Отличный финал сезона! Режиссеры нашего футбола стали грамотные, артисты на поле тоже кое-чему научились... Правда с Уралом чуть не вышел обломчик... А, побед нашим грандам в Евротурах! А, всем - удачи! с уважением!
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portero
1621172414
Чем искуственная поляна ы Уфе лучше чем в Оренбурге, теперь договорняк скатают Уфа и Арсенал, а так глядишь бы в переходных кто нибудь из них и вылетел от НН...
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CSKA57
1621173496
А если бы ЦСКА выиграл у Динамо, он разве попал бы в еврокубки? Все равно просвистел бы мимо!
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Дедуктор
1621176262
Сезон подпортили судейские скандалы. Но в целом очень и очень достойный сезон был. Целая серия новых ярких имен открыта. Из пердива очень мощный "дебютант" вышел. На следующий сезон, полагаю, большие перспективы имеют Динамо с Краснодаром. Ну, и Зенит со Спартаком, естественно. Интрига - у кого этим летом окажется Сергеев. Раздербанят ли ЦСКА? Там есть группа перспективных игроков, которым явно надо сменить обстановку на более способствующую прогрессу. В общем, РПЛ стала намного ярче и интересней.
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Рубинище
1621176904
Поздравляю Сочи. Посмотрим на усиления.
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