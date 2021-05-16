РПЛ. ЦСКА уступил «Динамо» и не попал в еврокубки; «Сочи» после ничьей с «Химками» вышел в Лигу конференций

ЦСКА проиграл в дерби «Динамо». Этот результат не позволил ЦСКА выйти в еврокубки – впервые за 20 лет.

Динамовцы тоже финишировали вне еврокубковой зоны.

Зато туда, в Лигу конференций, вышел «Сочи» – впервые в истории.

Чемпионат России. РПЛ. 30-й тур

Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 3:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Тикнизян, 18; 1:1 – Грулев, 65; 2:1 – Грулев, 72; 2:2 – Эджуке, 79; 3:2 – Захарян, 89.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Нойштедтер, Варела Оливера, Фомин (Н‘Жи, 63), Лесовой (Грулев, 63), Захарян, Шиманьски (Каборе, 84), Моро, Тюкавин (Комличенко, 83).

ЦСКА: Акинфеев, Васин (Карпов, 46), Дивеев, Фернандес, Дзагоев (Сигурдссон, 61 (Щенников, 86), Обляков, Тикнизян, Марадишвили, Бохинен (Ахметов, 61), Чалов (Яковлев, 77), Эджуке.

Предупреждения: Варела, 32; Нойштедтер, 43; Евгеньев, 68; Каборе, 85 – Васин, 30; Тикнизян, 34; Щенников, 90+4.

Химки – Сочи – 0:0

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