РПЛ. ЦСКА уступил «Динамо» и не попал в еврокубки; «Сочи» после ничьей с «Химками» вышел в Лигу конференций

Сезон подпортили судейские скандалы. Но в целом очень и очень достойный сезон был. Целая серия новых ярких имен открыта. Из пердива очень мощный "дебютант" вышел. На следующий сезон, полагаю, большие перспективы имеют Динамо с Краснодаром. Ну, и Зенит со Спартаком, естественно. Интрига - у кого этим летом окажется Сергеев. Раздербанят ли ЦСКА? Там есть группа перспективных игроков, которым явно надо сменить обстановку на более способствующую прогрессу. В общем, РПЛ стала намного ярче и интересней.
ЦСКА проиграл в дерби «Динамо». Этот результат не позволил ЦСКА выйти в еврокубки – впервые за 20 лет.
Динамовцы тоже финишировали вне еврокубковой зоны.
Зато туда, в Лигу конференций, вышел «Сочи» – впервые в истории.
Чемпионат России. РПЛ. 30-й тур
Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 3:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Тикнизян, 18; 1:1 – Грулев, 65; 2:1 – Грулев, 72; 2:2 – Эджуке, 79; 3:2 – Захарян, 89.
«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Нойштедтер, Варела Оливера, Фомин (Н‘Жи, 63), Лесовой (Грулев, 63), Захарян, Шиманьски (Каборе, 84), Моро, Тюкавин (Комличенко, 83).
ЦСКА: Акинфеев, Васин (Карпов, 46), Дивеев, Фернандес, Дзагоев (Сигурдссон, 61 (Щенников, 86), Обляков, Тикнизян, Марадишвили, Бохинен (Ахметов, 61), Чалов (Яковлев, 77), Эджуке.
Предупреждения: Варела, 32; Нойштедтер, 43; Евгеньев, 68; Каборе, 85 – Васин, 30; Тикнизян, 34; Щенников, 90+4.