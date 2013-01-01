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    РПЛ. ЦСКА уступил «Динамо» и не попал в еврокубки; «Сочи» после ничьей с «Химками» вышел в Лигу конференций

    ЦСКА проиграл в дерби «Динамо». Этот результат не позволил ЦСКА выйти в еврокубки – впервые за 20 лет.

    Динамовцы тоже финишировали вне еврокубковой зоны.

    Зато туда, в Лигу конференций, вышел «Сочи» – впервые в истории.

    Чемпионат России. РПЛ. 30-й тур

    Динамо (Москва) – ЦСКА (Москва) – 3:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Тикнизян, 18; 1:1 – Грулев, 65; 2:1 – Грулев, 72; 2:2 – Эджуке, 79; 3:2 – Захарян, 89.

    «Динамо»: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Нойштедтер, Варела Оливера, Фомин (Н‘Жи, 63), Лесовой (Грулев, 63), Захарян, Шиманьски (Каборе, 84), Моро, Тюкавин (Комличенко, 83).

    ЦСКА: Акинфеев, Васин (Карпов, 46), Дивеев, Фернандес, Дзагоев (Сигурдссон, 61 (Щенников, 86), Обляков, Тикнизян, Марадишвили, Бохинен (Ахметов, 61), Чалов (Яковлев, 77), Эджуке.

    Предупреждения: Варела, 32; Нойштедтер, 43; Евгеньев, 68; Каборе, 85 – Васин, 30; Тикнизян, 34; Щенников, 90+4.

    Химки – Сочи – 0:0

    Результаты РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:56
    Комментарии51
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      Рейтинг: +2467

      Дедуктор 7 минут назад

      Сезон подпортили судейские скандалы. Но в целом очень и очень достойный сезон был. Целая серия новых ярких имен открыта. Из пердива очень мощный "дебютант" вышел. На следующий сезон, полагаю, большие перспективы имеют Динамо с Краснодаром. Ну, и Зенит со Спартаком, естественно. Интрига - у кого этим летом окажется Сергеев. Раздербанят ли ЦСКА? Там есть группа перспективных игроков, которым явно надо сменить обстановку на более способствующую прогрессу. В общем, РПЛ стала намного ярче и интересней.

      0
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      Рейтинг: +2495

      CSKA57 53 минуты назад

      А если бы ЦСКА выиграл у Динамо, он разве попал бы в еврокубки? Все равно просвистел бы мимо!

      1
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      Рейтинг: +905

      Вальдемар IV > CSKA57 44 минуты назад

      пельмешек мог помочь проиграть ротору, и почти это сделал бы если не пенка

      0
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      Рейтинг: +906

      Граф2019 1 час назад

      чтоб ты в сочях усрался...

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      Рейтинг: +47404

      portero 1 час назад

      Чем искуственная поляна ы Уфе лучше чем в Оренбурге, теперь договорняк скатают Уфа и Арсенал, а так глядишь бы в переходных кто нибудь из них и вылетел от НН...

      1
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      Рейтинг: +7061

      GoLenaStop 1 час назад

      Отличный финал сезона!
      Режиссеры нашего футбола стали грамотные, артисты на поле тоже кое-чему научились...
      Правда с Уралом чуть не вышел обломчик...
      А, побед нашим грандам в Евротурах!
      А, всем - удачи! с уважением!

      0
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      ...
      Рейтинг: +47404

      portero > GoLenaStop 1 час назад

      Да уже и комментаторы прикалывались про пенку в доп. время....

      2
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      Рейтинг: +10959

      paracetamol 1 час назад

      Кабыл на мыло!

      0
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      Рейтинг: +4625

      sochi-2013 1 час назад

      Дааа, беда, на кубках европы, с такой игрой, делать там нехер никому.
      Уж лучше бы СЕЛЬПО ехал!
      Будем надеяться на усиление.

      1
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      Рейтинг: +905

      Вальдемар IV > sochi-2013 1 час назад

      сельпо покорителю лудогорцев летит даже

      1
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      Рейтинг: +4625

      sochi-2013 > Вальдемар IV 1 час назад

      из худшего тоже можно выбрать лучшее ))

      0
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      Рейтинг: +905

      Вальдемар IV > sochi-2013 1 час назад

      ну да, не аек, так хайфа

      0
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      Рейтинг: +29335

      zra78 1 час назад

      Жаль ЦСКА, болел за вас и против этих... ну вы поняли:)

      1
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      Рейтинг: +7224

      житель СПб 1 час назад

      Да, игра ЦСКА продолжает расстраивать...

      1
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      Рейтинг: +8423

      Вомбат 1 час назад

      Насчет Сочи вранье. Не вышел Сочи в ЛК. Рубин вышел. Осенью посмотрим как эта команда готова играть в Европе. Спартак заставил своих болельщиков понервничать, и этот правильно, они заслужили. Как и второе место Спартака, ведь по игре именно Спартак был вторым. Вот и сегодня Спартак играл хорошо, просто очень не везло и ничья не по игре. А остальные игры я не буду комментировать, сначала их надо посмотреть.

      1
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      Рейтинг: +12795

      Garrincha58 > Вомбат 1 час назад

      если не знаешь то не пиши вообще Сочи на пятом месте и сыграет в отборе в ЛК

      5
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      Рейтинг: +28

      Lucky_Strike > Garrincha58 1 час назад

      Ему то лучше знать, чем сайту УЕФА и тем более пресс-аташе РПЛ

      2
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      Рейтинг: +905

      Вальдемар IV > Вомбат 1 час назад

      что вторым, первым, как по нотам разыграл камбэк с фармом в прошлом туре, да и сегодня верилось что выиграют

      1
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      Рейтинг: +4625

      sochi-2013 > Вомбат 1 час назад

      Если ЭТО хорошо, то как будет плохо?

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