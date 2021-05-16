Marca: Рауль – фаворит на пост главного тренера «Реала»

Мадридский «Реал» думает над кандидатурой нового главного тренера. Фаворитом считается экс-игрок команды Рауль.
Также в шорт-лист входят Йоахим Лев (после Евро-2020 покинет сборную Германии) и Массимилиано Аллегри (с 2019 года без работы).
- Рауль сейчас возглавляет фарм-клуб «Реала» «Кастилья».
- 43-летний Рауль – уроженец Мадрида, воспитанник «Реала», в качестве игрока выступал за команду в 1994-2010 годах.
- Нынешний тренер «Реала» Зинедин Зидан на прошлой неделе сообщил игрокам об уходе.
Источник: Marca