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  • Круговой: «Лимит – это плохо. Он не нужен, если речь идет о подготовке игроков высшего уровня»

Круговой: «Лимит – это плохо. Он не нужен, если речь идет о подготовке игроков высшего уровня»

13 мая 2021, 13:32
8

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ.

– Ты как-то сказал, что лимит на легионеров – это плохо для нашего футбола. Сейчас после перехода в Питер по-прежнему так считаешь?

– Я повторюсь, в каждом вопросе главное это конечная цель. Если речь идет о подготовке игроков высшего уровня, то лимит не нужен. Должны быть равные условия для всех независимо от паспорта. У меня в «Уфе» конкурентом был Йокич, в «Зените» – Дуглас Сантос. Все в равных условиях.

  • Круговой провел 16 матчей в текущем сезоне РПЛ, отдал две голевые передачи.
  • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

Источник: «СпортЭксперт»
Россия. Премьер-лига Зенит Круговой Данил
Комментарии (8)
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Сильвербой
1620902825
Лимит нужен и нужен жесткий! Иначе в этом болоте одни мукунки будут играть, другое дело, что зарплаты и цены на наших "бездарей" должны соответствовать их уровню, а у нас этого нет!!! Пять легионеров в заявке это максимум, но они должны быть качественные, не можете позволить себе, значит воспитывайте своих!!!
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Fusballer
1620903068
Лимит не нужен, нужно обозначить нижнюю планку качества легионеров. Например, легионеров без привлечения в их национальные сборные не допускать к участию в РПЛ.
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NewLife
1620903241
Смышленный парнишка.
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NewLife
1620903497
Если бы не было лимита, зюба бы дрочил, где угодно, только не в клубе с большими деньгами.
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КаДеС
1620913248
Товарищ Круговой, ты явно не читал интервью бывшего игрока Зенита, а по совместительству
"эксперта" Юсупова.
Цитирую:
"Я играл во многом из-за лимита... ..."дилетанты" к моей игре относятся плохо, но тренеры почему-то всё равно ставят меня в состав... ...лимит отменять нельзя"

Так что читай, Данил, "специалистов", а не выдумывай свои мнения))) А если серьёзно, нужен лимит не на количество легионеров, а на их качество. Потому что совсем без лимита играть будут граждане разных племён, где бусы являются хорошей зарплатой.
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Garrincha58
1620919944
если уберут лимит тебе Круговой вообще не светит Зенит пойдёшь играть в Томь к Кержу
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Garrincha58
1620920087
лимит и большие зарплаты вот бич нашего футбола покуда эти две составляющие будут присутствовать никогда мы не выйдем на более качественный уровень
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