Круговой: «Лимит – это плохо. Он не нужен, если речь идет о подготовке игроков высшего уровня»

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ.
– Ты как-то сказал, что лимит на легионеров – это плохо для нашего футбола. Сейчас после перехода в Питер по-прежнему так считаешь?
– Я повторюсь, в каждом вопросе главное это конечная цель. Если речь идет о подготовке игроков высшего уровня, то лимит не нужен. Должны быть равные условия для всех независимо от паспорта. У меня в «Уфе» конкурентом был Йокич, в «Зените» – Дуглас Сантос. Все в равных условиях.
- Круговой провел 16 матчей в текущем сезоне РПЛ, отдал две голевые передачи.
- Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
Источник: «СпортЭксперт»
"эксперта" Юсупова.
Цитирую:
"Я играл во многом из-за лимита... ..."дилетанты" к моей игре относятся плохо, но тренеры почему-то всё равно ставят меня в состав... ...лимит отменять нельзя"
Так что читай, Данил, "специалистов", а не выдумывай свои мнения))) А если серьёзно, нужен лимит не на количество легионеров, а на их качество. Потому что совсем без лимита играть будут граждане разных племён, где бусы являются хорошей зарплатой.