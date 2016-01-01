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    Круговой: «Лимит – это плохо. Он не нужен, если речь идет о подготовке игроков высшего уровня»

    Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ.

    – Ты как-то сказал, что лимит на легионеров – это плохо для нашего футбола. Сейчас после перехода в Питер по-прежнему так считаешь?

    – Я повторюсь, в каждом вопросе главное это конечная цель. Если речь идет о подготовке игроков высшего уровня, то лимит не нужен. Должны быть равные условия для всех независимо от паспорта. У меня в «Уфе» конкурентом был Йокич, в «Зените» – Дуглас Сантос. Все в равных условиях.

    • Круговой провел 16 матчей в текущем сезоне РПЛ, отдал две голевые передачи.
    • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.

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    Источник: «СпортЭксперт»

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    Сегодня, 13:32
    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      fnfq49iacbyfo 1 час назад



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      Рейтинг: +201

      КаДеС 1 час назад

      Товарищ Круговой, ты явно не читал интервью бывшего игрока Зенита, а по совместительству

      "эксперта" Юсупова.

      Цитирую:

      "Я играл во многом из-за лимита... ..."дилетанты" к моей игре относятся плохо, но тренеры почему-то всё равно ставят меня в состав... ...лимит отменять нельзя"



      Так что читай, Данил, "специалистов", а не выдумывай свои мнения)))

      А если серьёзно, нужен лимит не на количество легионеров, а на их качество.
      Потому что совсем без лимита играть будут граждане разных племён, где бусы являются хорошей зарплатой.

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      Рейтинг: +7856

      NewLife 4 часа назад

      Если бы не было лимита, зюба бы дрочил, где угодно, только не в клубе с большими деньгами.

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      Рейтинг: +7856

      NewLife 4 часа назад

      Смышленный парнишка.

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      Рейтинг: +10

      vabo79 > NewLife 4 часа назад

      bit.ly/3gIzOsW - Крутяк, Реально Топ

      0
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      Рейтинг: +3812

      Fusballer 4 часа назад

      Лимит не нужен, нужно обозначить нижнюю планку качества легионеров. Например, легионеров без привлечения в их национальные сборные не допускать к участию в РПЛ.

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      Рейтинг: +6977

      Сильвербой 4 часа назад

      Лимит нужен и нужен жесткий! Иначе в этом болоте одни мукунки будут играть, другое дело, что зарплаты и цены на наших "бездарей" должны соответствовать их уровню, а у нас этого нет!!! Пять легионеров в заявке это максимум, но они должны быть качественные, не можете позволить себе, значит воспитывайте своих!!!

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