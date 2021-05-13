Круговой: «Лимит – это плохо. Он не нужен, если речь идет о подготовке игроков высшего уровня»

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ.

– Ты как-то сказал, что лимит на легионеров – это плохо для нашего футбола. Сейчас после перехода в Питер по-прежнему так считаешь?

– Я повторюсь, в каждом вопросе главное это конечная цель. Если речь идет о подготовке игроков высшего уровня, то лимит не нужен. Должны быть равные условия для всех независимо от паспорта. У меня в «Уфе» конкурентом был Йокич, в «Зените» – Дуглас Сантос. Все в равных условиях.