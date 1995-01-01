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    Баринов травмировал колено. Он в расширенной заявке сборной на Евро-2020

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил повреждение в финальном матче Кубка России против «Крыльев Советов» (3:1).

    Хавбека заменили в перерыве. Во втором тайме он смотрел игру на скамейке запасных с привязанным к колену пакетом льда.

    Степень серьезности повреждения и сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения углубленного медицинского обследования.

    • Баринов не играл с августа по февраль из-за травмы колена.
    • Он пропустил полгода из-за разрыва «крестов».
    • Игрока «Локо» включили в расширенную заявку сборной России на Евро-2020.

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    Источник: «Бомбардир»

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