Баринов травмировал колено. Он в расширенной заявке сборной на Евро-2020

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил повреждение в финальном матче Кубка России против «Крыльев Советов» (3:1).
Хавбека заменили в перерыве. Во втором тайме он смотрел игру на скамейке запасных с привязанным к колену пакетом льда.
Степень серьезности повреждения и сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения углубленного медицинского обследования.
- Баринов не играл с августа по февраль из-за травмы колена.
- Он пропустил полгода из-за разрыва «крестов».
- Игрока «Локо» включили в расширенную заявку сборной России на Евро-2020.
Источник: «Бомбардир»