Баринов травмировал колено. Он в расширенной заявке сборной на Евро-2020

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил повреждение в финальном матче Кубка России против «Крыльев Советов» (3:1).

Хавбека заменили в перерыве. Во втором тайме он смотрел игру на скамейке запасных с привязанным к колену пакетом льда.

Степень серьезности повреждения и сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения углубленного медицинского обследования.