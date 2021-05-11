Главные новости дня. «Спартак» вернулся на второе место, Фетисова избили в Москве

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Черчесов объявит расширенный состав сборной России на Евро 11 мая

Президент Федерации футбола Италии: «Ювентус» не сможет играть в Серии А, если будет входить в Суперлигу»

Кимпембе могут дисквалифицировать на десять матчей. Он назвал игроков «Ренна» «кучкой педиков»

Судья Васильев может завершить карьеру

Официально: Кавани в «Манчестер Юнайтед» до 2022 года

«Спартак» добыл волевую победу над «Химками» и вышел на второе место. «Урал» обыграл «Ростов»

Директора по связям с общественностью «Спартака» Фетисова избили. В клубе не исключили, что это связано с профессиональной деятельностью

«Спартак» показал церемонию прощания с Тедеско

«Спартак» повторил рекорд по числу волевых побед за один розыгрыш чемпионата России