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    РПЛ. «Спартак» добыл волевую победу над «Химками», забив на 89-й минуте, и вышел на второе место

    В матче 29-го тура РПЛ «Спартак» дома переиграл «Химки» со счетом 2:1.

    Гости вышли вперед на 27-й минуте усилиями Максима Глушенкова. Через десять минут автор гола получил прямую красную карточку за грубую игру против Айртона.

    Хозяева поля отыгрались на 53-й минуте – с пенальти отличился Александр Соболев. На 89-й минуте российский форвард ассистировал Джордану Ларссону, который забил победный мяч.

    Набрав три очка, «Спартак» опередил «Локомотив» и поднялся на второе место в таблице лиги. «Химки» идут восьмыми.

    Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

    Спартак (Москва) – Химки – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Глушенков, 27; 1:1 – Соболев (с пенальти), 53; 2:1 – Ларссон, 89.

    «Спартак»: Максименко, Мозес, Жиго, Кутепов (Маслов, 46; Литвинов, 90+1), Джикия, Айртон, Зобнин, Крал (Хендрикс, 81), Понсе (Промес, 46), Ларссон (Умяров, 90+4), Соболев.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин, Дагерстол, Глушенков, Могилевец, Данилкин, Боженов, Мирзов, Себай (Конате, 70).

    Предупреждения: Кутепов, 2; Понсе, 39; Джикия, 45; Ларссон, 90+2 – Глушенков, 6; Себай, 14; Данилкин, 23; Боженов, 41; Лантратов, 74.

    Удаление: нет – Глушенков, 37.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:02
    Комментарии113
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      Рейтинг: +1173

      кто там 2 минуты назад

      Мда) наигранное пенальти и явно все арендованные у спама игроки химок были за спам) а эти ещё и радуются победе.. вот стыд)

      0
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      Рейтинг: +85448

      zigbert 13 минут назад

      Всех болельщиков Спартака с победой!!! Игра валидольная но удача сегодня была на нашей стороне.

      5
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      Рейтинг: +336

      Влад-20 19 минут назад

      У Соболева нет никакой техники, корпусом прикрыть мяч не обучен, так длинные несуразные заплетающиеся ноги, ему в сборной делать нечего, а вот почему Ларссон в заявку шведов не попал это вопрос.

      3
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      Рейтинг: +39

      aleks14326 21 минуту назад

      А где кабан радимов,который верещал Спартака в шестерке не будет.Для всех остолопов первый гол химок нельзя было засчитывать. Была игра рукой .Судья так же не дал химкам вторую желтую в начале первого тайма. И судья видно было судил против Спартака это и слепой бы увидел.

      7
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      Рейтинг: +10090

      Hektor 84 23 минуты назад

      Льется желчь из проводниц и коняшек!!!

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +744

      xakep01 25 минут назад

      Обыграли фарм-клуб и радуются

      4
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      Рейтинг: +10090

      Hektor 84 > xakep01 22 минуты назад

      Так же как и синит у сочи?

      8
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      Рейтинг: +744

      xakep01 > Hektor 84 21 минуту назад

      Так же как и Зенит у сраптака, это ведь тоже фарм клуб

      0
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      Рейтинг: +10090

      Hektor 84 > xakep01 17 минут назад

      Так же как и синит фарм в ЛЧ у Брюгге? Синит в ЛЧ фарм у всех команд)

      4
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      Рейтинг: +1900

      upiter622 25 минут назад

      Вот выиграете у Ахмата,тогда ладно, респект!

      0
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      Рейтинг: +1783

      Валерий1965 25 минут назад

      Так, а какой смысл Спартаку лезть в отбор ЛЧ? Он стопудово отбор не пройдет... Позориться только...

      0
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      Рейтинг: +13692

      JTherry > Валерий1965 20 минут назад

      с таким философским подходом: "какой смысл зениту лезть в группу ЛЧ? стопудово в группе последнее место гарантировано... позориться только"...)

      7
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      Рейтинг: +7788

      NewLife 26 минут назад

      Шелудивые, вы игру смотрели ? Безбородов пропустил игру рукой, после которой продолжилась атака и был забит гол, Безбородов на дал вторую желтую и не удалил химчанина после остановки рукой мяча, посланного в ворота Ларссоном, а по мелочам просто уже скучно перечислять, как питерские судьи тормозят Спартак.

      10
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      Рейтинг: +1783

      Валерий1965 > NewLife 24 минуты назад

      Так, а зачем его тормозить?)))) Спартак - реклама тормозной жидкости!

      3
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      Рейтинг: +1900

      upiter622 > NewLife 24 минуты назад

      А какой смысл тормозить если сами тормознутые!

      -2
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      Рейтинг: +641

      qawzsexdr 29 минут назад

      Зато Глушенков премию получит.

      0
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