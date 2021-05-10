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  • РПЛ. «Спартак» добыл волевую победу над «Химками», забив на 89-й минуте, и вышел на второе место

РПЛ. «Спартак» добыл волевую победу над «Химками», забив на 89-й минуте, и вышел на второе место

10 мая 2021, 21:02
118

В матче 29-го тура РПЛ «Спартак» дома переиграл «Химки» со счетом 2:1.

Гости вышли вперед на 27-й минуте усилиями Максима Глушенкова. Через десять минут автор гола получил прямую красную карточку за грубую игру против Айртона.

Хозяева поля отыгрались на 53-й минуте – с пенальти отличился Александр Соболев. На 89-й минуте российский форвард ассистировал Джордану Ларссону, который забил победный мяч.

Набрав три очка, «Спартак» опередил «Локомотив» и поднялся на второе место в таблице лиги. «Химки» идут восьмыми.

Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

Спартак (Москва) – Химки – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Глушенков, 27; 1:1 – Соболев (с пенальти), 53; 2:1 – Ларссон, 89.

«Спартак»: Максименко, Мозес, Жиго, Кутепов (Маслов, 46; Литвинов, 90+1), Джикия, Айртон, Зобнин, Крал (Хендрикс, 81), Понсе (Промес, 46), Ларссон (Умяров, 90+4), Соболев.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин, Дагерстол, Глушенков, Могилевец, Данилкин, Боженов, Мирзов, Себай (Конате, 70).

Предупреждения: Кутепов, 2; Понсе, 39; Джикия, 45; Ларссон, 90+2 – Глушенков, 6; Себай, 14; Данилкин, 23; Боженов, 41; Лантратов, 74.

Удаление: нет – Глушенков, 37.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки
Комментарии (118)
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rammax fcsm
1620670127
Джордан просто КРАСАВА!!!
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Fancyfall
1620670220
всех КБ с победой!
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oyabun
1620670582
Игра была тяжелой, масса ошибок и неточных передач, тот же Кутепов пытался сделать свой фирменный уже "привоз" )). Но главное - Победа!! С чем и поздравляю всех болельщиков!
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_Marqella_
1620670912
Позорная победа....
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NewLife
1620671788
Шелудивые, вы игру смотрели ? Безбородов пропустил игру рукой, после которой продолжилась атака и был забит гол, Безбородов на дал вторую желтую и не удалил химчанина после остановки рукой мяча, посланного в ворота Ларссоном, а по мелочам просто уже скучно перечислять, как питерские судьи тормозят Спартак.
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Hektor 84
1620671976
Льется желчь из проводниц и коняшек!!!
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aleks14326
1620672078
А где кабан радимов,который верещал Спартака в шестерке не будет.Для всех остолопов первый гол химок нельзя было засчитывать. Была игра рукой .Судья так же не дал химкам вторую желтую в начале первого тайма. И судья видно было судил против Спартака это и слепой бы увидел.
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кто там
1620673228
Мда) наигранное пенальти и явно все арендованные у спама игроки химок были за спам) а эти ещё и радуются победе.. вот стыд)
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_Marqella_
1620674052
Ну хоть посмеёмся над Спартаком в квалификации ЛЧ, как они отлетят от какого нибудь кипрского Аека или Санкт-Галлена...они это умеют...)))
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Spirit_78
1620674373
Сколько у спартачей было вони по поводу победы Зенита над Сочи! Теперь мясные массово приняли ударную дозу "Этодругина".
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