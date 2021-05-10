РПЛ. «Спартак» добыл волевую победу над «Химками», забив на 89-й минуте, и вышел на второе место

В матче 29-го тура РПЛ «Спартак» дома переиграл «Химки» со счетом 2:1.

Гости вышли вперед на 27-й минуте усилиями Максима Глушенкова. Через десять минут автор гола получил прямую красную карточку за грубую игру против Айртона.

Хозяева поля отыгрались на 53-й минуте – с пенальти отличился Александр Соболев. На 89-й минуте российский форвард ассистировал Джордану Ларссону, который забил победный мяч.

Набрав три очка, «Спартак» опередил «Локомотив» и поднялся на второе место в таблице лиги. «Химки» идут восьмыми.

Чемпионат России. РПЛ. 29-й тур

Спартак (Москва) – Химки – 2:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Глушенков, 27; 1:1 – Соболев (с пенальти), 53; 2:1 – Ларссон, 89.

«Спартак»: Максименко, Мозес, Жиго, Кутепов (Маслов, 46; Литвинов, 90+1), Джикия, Айртон, Зобнин, Крал (Хендрикс, 81), Понсе (Промес, 46), Ларссон (Умяров, 90+4), Соболев.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Филин, Дагерстол, Глушенков, Могилевец, Данилкин, Боженов, Мирзов, Себай (Конате, 70).

Предупреждения: Кутепов, 2; Понсе, 39; Джикия, 45; Ларссон, 90+2 – Глушенков, 6; Себай, 14; Данилкин, 23; Боженов, 41; Лантратов, 74.

Удаление: нет – Глушенков, 37.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ