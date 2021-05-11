Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В «Спартаке» не исключили, что избиение Фетисова связано с профессиональной деятельностью

В «Спартаке» не исключили, что избиение Фетисова связано с профессиональной деятельностью

11 мая 2021, 07:33
7

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопросы об избиении директора департамента по связям с общественностью Антона Фетисова.

– Состояние Антона стабильно, но говорить что-либо в данном случае рано. В первые 48 часов состояние может качнуться в ту или иную сторону. Пока он позитивно настроен, поздравил с победой, поблагодарил за помощь. Пишет сообщения, я написал, что отберу телефон, ложись спать. Надеюсь, что все будет хорошо.

Что касается работы правоохранительных органов, то уголовное дело возбуждено, следственные органы работают.

– Где совершено нападение? Появились сообщения, что нападавшие пришли в квартиру.

– Нет. Антон оказался в ненужное время в ненужном месте. Это произошло на улице на выходе из одного ресторана, где Антон отдыхал с женой и сестрой. Человек он добрый, попытался урегулировать чей-то конфликт, но участники конфликта, насколько я понимаю, не поняли его добродушного пожелания. Один из зачинщиков конфликта сорвался на Антоне. Дальше будет выяснять следствие. Пока все в общих чертах.

– С профессиональной деятельностью нападение вы не связываете?

– Агрессивных молодых людей, которые ищут возможности подраться, достаточно на улице. Но произойти могло все, что угодно – конфликт мог быть спровоцирован специально, – и профессиональную деятельность я бы окончательно не исключал. Но связано это с профессиональной деятельностью или нет, станет понятно, когда будут задержаны подозреваемые.

– Пока не задержаны?

– Пока нет. Но работа ведется.

– Какие прогнозы на выздоровление Антона?

– Исключительно положительные. Негатива и пессимизма быть не должно. Мы надеемся, что все будет хорошо. Мы должны быть в этом уверены – и тогда все будет хорошо.

  • Фетисов работает в «Спартаке» с лета 2020 года.
  • По информации Life, во время нападения он был в состоянии алкогольного опьянения.
  • У менеджера выявлены черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана подбородка.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Лфшт
1620687452
А может он просто нажрался, начал бурогозить и просто получил писдюлей ?? Такое не исключают ? Или, если бабла до хрена, то сразу порядочный что ли ?
Ответить
кто там
1620704005
Ахах. Одного главного *****»»а поймали, теперь осталось тех ********** что соц сети ведут у хрюшек.
Ответить
oyabun
1620704853
Не стоит из обычной бытовухи делать какую то теорию заговора. Тем более когда человек сам был выпимши, кто знает что там произошло.
Ответить
mamba9090909
1620709278
– конфликт мог быть спровоцирован специально, – и профессиональную деятельность я бы окончательно не исключал. ---------------------------------------------------------------------------- Шпионские игры, блин!!! Наверное месяц его отслеживали чтобы спровоцировать конфликт.)))) А может просто - если нажрался, то не суйся не в свои разборки. А сунулся - получи по морде.
Ответить
vladimir-7
1620712962
Теперь А.Фетисов лежит и думает: зачем один полез свору "кобелей" разгонять от "с***ки".
Ответить
САДЫЧОК
1620714907
Зачем обсуждать , человека в пьяном виде , которого избили ?!
Ответить
paracetamol
1620715927
Давно известно: люди гибнут за металл!
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
7
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
4
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
Все новости
Все новости
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
7
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
4
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
3
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
9
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
23
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
1
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
3
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 20:42
22
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
Вчера, 20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
Вчера, 20:24
8
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
Вчера, 20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
Вчера, 19:47
42
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+