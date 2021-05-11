В «Спартаке» не исключили, что избиение Фетисова связано с профессиональной деятельностью

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопросы об избиении директора департамента по связям с общественностью Антона Фетисова.

– Состояние Антона стабильно, но говорить что-либо в данном случае рано. В первые 48 часов состояние может качнуться в ту или иную сторону. Пока он позитивно настроен, поздравил с победой, поблагодарил за помощь. Пишет сообщения, я написал, что отберу телефон, ложись спать. Надеюсь, что все будет хорошо.

Что касается работы правоохранительных органов, то уголовное дело возбуждено, следственные органы работают.

– Где совершено нападение? Появились сообщения, что нападавшие пришли в квартиру.

– Нет. Антон оказался в ненужное время в ненужном месте. Это произошло на улице на выходе из одного ресторана, где Антон отдыхал с женой и сестрой. Человек он добрый, попытался урегулировать чей-то конфликт, но участники конфликта, насколько я понимаю, не поняли его добродушного пожелания. Один из зачинщиков конфликта сорвался на Антоне. Дальше будет выяснять следствие. Пока все в общих чертах.

– С профессиональной деятельностью нападение вы не связываете?

– Агрессивных молодых людей, которые ищут возможности подраться, достаточно на улице. Но произойти могло все, что угодно – конфликт мог быть спровоцирован специально, – и профессиональную деятельность я бы окончательно не исключал. Но связано это с профессиональной деятельностью или нет, станет понятно, когда будут задержаны подозреваемые.

– Пока не задержаны?

– Пока нет. Но работа ведется.

– Какие прогнозы на выздоровление Антона?

– Исключительно положительные. Негатива и пессимизма быть не должно. Мы надеемся, что все будет хорошо. Мы должны быть в этом уверены – и тогда все будет хорошо.