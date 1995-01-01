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    В «Спартаке» не исключили, что избиение Фетисова связано с профессиональной деятельностью

    Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопросы об избиении директора департамента по связям с общественностью Антона Фетисова.

    – Состояние Антона стабильно, но говорить что-либо в данном случае рано. В первые 48 часов состояние может качнуться в ту или иную сторону. Пока он позитивно настроен, поздравил с победой, поблагодарил за помощь. Пишет сообщения, я написал, что отберу телефон, ложись спать. Надеюсь, что все будет хорошо.

    Что касается работы правоохранительных органов, то уголовное дело возбуждено, следственные органы работают.

    – Где совершено нападение? Появились сообщения, что нападавшие пришли в квартиру.

    – Нет. Антон оказался в ненужное время в ненужном месте. Это произошло на улице на выходе из одного ресторана, где Антон отдыхал с женой и сестрой. Человек он добрый, попытался урегулировать чей-то конфликт, но участники конфликта, насколько я понимаю, не поняли его добродушного пожелания. Один из зачинщиков конфликта сорвался на Антоне. Дальше будет выяснять следствие. Пока все в общих чертах.

    – С профессиональной деятельностью нападение вы не связываете?

    – Агрессивных молодых людей, которые ищут возможности подраться, достаточно на улице. Но произойти могло все, что угодно – конфликт мог быть спровоцирован специально, – и профессиональную деятельность я бы окончательно не исключал. Но связано это с профессиональной деятельностью или нет, станет понятно, когда будут задержаны подозреваемые.

    – Пока не задержаны?

    – Пока нет. Но работа ведется.

    – Какие прогнозы на выздоровление Антона?

    – Исключительно положительные. Негатива и пессимизма быть не должно. Мы надеемся, что все будет хорошо. Мы должны быть в этом уверены – и тогда все будет хорошо.

    • Фетисов работает в «Спартаке» с лета 2020 года.
    • По информации Life, во время нападения он был в состоянии алкогольного опьянения.
    • У менеджера выявлены черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана подбородка.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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