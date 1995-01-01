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    Life: Фетисова избили в московском кафе. Он был в состоянии алкогольного опьянения

    Стали известны новые подробности избиения директора департамента по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова.

    По информации Life, менеджер подрался в московском кафе, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

    У него выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана подбородка.

    Сначала Фетисова доставили в травмпункт поликлиники № 66, оттуда он был отправлен в клиническую больницу имени Ф.И. Иноземцева, а затем жена забрала его в частную клинику.

    Директор «Спартака», несмотря на полученные травмы, передвигался самостоятельно. При этом он жаловался на головную боль и ухудшение слуха с левой стороны.

    • Фетисов работает в «Спартаке» с лета 2020 года.
    • По факту произошедшего открыто уголовное дело.

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    Источник: Life

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    Сегодня, 00:12
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2600

      FENIX-SL 12 минут назад

      может эта поверхностная инфа специально вкинута
      мол свин нажрался и получил
      ничего не обычного

      на деле все может быть иначе конечно
      а может действительно так и было)

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      Рейтинг: +7929

      ivany4 1 час назад

      Судя по колонке в Life, это произошло еще 9 мая.
      И все время никто ничего не знал???
      Вопросов много. Если обычная пьяная драка, то на выход. Если что-то другое, то тщательный разбор полетов, с опубликованием в печати. Чтоб различных слухов не было.
      Как бы там не было, но Фетисову здоровья. Оно не продается и не покупается.

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