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  • Life: Фетисова избили в московском кафе. Он был в состоянии алкогольного опьянения

Life: Фетисова избили в московском кафе. Он был в состоянии алкогольного опьянения

11 мая 2021, 00:12
12

Стали известны новые подробности избиения директора департамента по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова.

По информации Life, менеджер подрался в московском кафе, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

У него выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана подбородка.

Сначала Фетисова доставили в травмпункт поликлиники № 66, оттуда он был отправлен в клиническую больницу имени Ф.И. Иноземцева, а затем жена забрала его в частную клинику.

Директор «Спартака», несмотря на полученные травмы, передвигался самостоятельно. При этом он жаловался на головную боль и ухудшение слуха с левой стороны.

  • Фетисов работает в «Спартаке» с лета 2020 года.
  • По факту произошедшего открыто уголовное дело.

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (12)
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ivany4
1620683548
Судя по колонке в Life, это произошло еще 9 мая. И все время никто ничего не знал??? Вопросов много. Если обычная пьяная драка, то на выход. Если что-то другое, то тщательный разбор полетов, с опубликованием в печати. Чтоб различных слухов не было. Как бы там не было, но Фетисову здоровья. Оно не продается и не покупается.
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Play
1620703799
Готовят для работы в Фиорентине
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portero
1620704230
тяжесть повреждения накручивает и на больняке будет как шпак. если действительно серьёзно получил, то здоровья.
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Dr.Metal
1620708348
Ну вот и все стало ясно. ********** - получил
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Sviro
1620709222
Как там у Высоцкого: В Ленинграде городе у пяти углов, получил по морде Тоша ФетисОв ... Как-то так. Дома с семьёй надо быть, а не по кабакам со шлюхами шастать!! ;о))
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alefreddy
1620715097
никакой тут профессиональной деятельности не просматривается
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paracetamol
1620716086
Если сам полез, почему не в СИЗО как Кокорин с Мамой? Или для свиней закон не писан?
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Вальдемар IV
1620730430
думал хоккейный фетисов, хотя и этот как и его клуб мало имеет к футболу отношение, а очередная "волевая" судейская победа это подтвердила
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Pupsspb
1620731874
Это заговор....весь мир против Спартака
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