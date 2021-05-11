Life: Фетисова избили в московском кафе. Он был в состоянии алкогольного опьянения

Стали известны новые подробности избиения директора департамента по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова.
По информации Life, менеджер подрался в московском кафе, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
У него выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана подбородка.
Сначала Фетисова доставили в травмпункт поликлиники № 66, оттуда он был отправлен в клиническую больницу имени Ф.И. Иноземцева, а затем жена забрала его в частную клинику.
Директор «Спартака», несмотря на полученные травмы, передвигался самостоятельно. При этом он жаловался на головную боль и ухудшение слуха с левой стороны.
- Фетисов работает в «Спартаке» с лета 2020 года.
- По факту произошедшего открыто уголовное дело.
Источник: Life