Life: Фетисова избили в московском кафе. Он был в состоянии алкогольного опьянения

Стали известны новые подробности избиения директора департамента по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова.

По информации Life, менеджер подрался в московском кафе, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

У него выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана подбородка.

Сначала Фетисова доставили в травмпункт поликлиники № 66, оттуда он был отправлен в клиническую больницу имени Ф.И. Иноземцева, а затем жена забрала его в частную клинику.

Директор «Спартака», несмотря на полученные травмы, передвигался самостоятельно. При этом он жаловался на головную боль и ухудшение слуха с левой стороны.