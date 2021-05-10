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«Краснодар» сделал фильм об участии в Лиге чемпионов

10 мая 2021, 11:58
19

«Краснодар» опубликовал трейлер фильма о дебютном выступлении команды в Лиге чемпионов.

Он получил название «Краснодар». От игры к игре». Дата премьеры пока неизвестна.

«Путь к мечте никогда не бывает простым. Пришло время узнать, каким он бывает на самом деле», – говорится в анонсе на официальном сайте клуба.

  • «Краснодар» набрал 5 очков в 6 турах группового этапа.
  • Команда победила «Ренн», а также сыграла вничью с французами и «Челси», оба матча с «Севильей» завершились поражениями.

Источник: Официальный сайт «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Краснодар
Комментарии (19)
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Алехсбургер.
1620637961
Спарта прямо...
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NewLife
1620638673
Это называется: снимать с говна пенки.
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САДЫЧОК
1620640803
Следующий фильм не скоро , с таким подходом.....
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mamba9090909
1620642007
Вторая часть фильма будет - "От ЛЧ до ФНЛ".
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slavа0508
1620643167
О чём фильм то ???чего добились то ЛЧ ???Спартаку тогда надо сериал снимать про ЛЧ в несколько сезонов всё таки хоть какие то достижения полуфинал ЛЧ,четверть финал ЛЧ , шесть побед в группе,,,,,,,А ЦСКА и Зениту про ЛЕ что было бы вполне логично,,,,,а вот Краснодару пока не чего снимать,,,,,,по хорошему Краснодар не более чем середняк даже в РПЛ ,,,,бронзу взял так за бронзу тот же Спартак и Локо гнобят не говорю уже про Зенит,,
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Боцман59rus
1620645718
Краснодарский блокбастер "Приехали"
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portero
1620661815
Понаберут шоуменов из говна типо конфетку делают.... Хорошо что ЛЧ была в Кранодаре, но бычки играли очень неубедительно и уже какой год проваливают окончание сезона и в конце почти всех игр проседают и пропускают...
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Валерий1965
1620671966
Ностальгия.,.
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Hektor 84
1620838111
Ну ну! А то ведь не скоро в ней еще сыграют!
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житель СПб
1621264970
Чтобы память на долгие годы осталась...
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