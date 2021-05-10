«Краснодар» сделал фильм об участии в Лиге чемпионов

«Краснодар» опубликовал трейлер фильма о дебютном выступлении команды в Лиге чемпионов.

Он получил название «Краснодар». От игры к игре». Дата премьеры пока неизвестна.

«Путь к мечте никогда не бывает простым. Пришло время узнать, каким он бывает на самом деле», – говорится в анонсе на официальном сайте клуба.