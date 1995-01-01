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    «Краснодар» сделал фильм об участии в Лиге чемпионов

    «Краснодар» опубликовал трейлер фильма о дебютном выступлении команды в Лиге чемпионов.

    Он получил название «Краснодар». От игры к игре». Дата премьеры пока неизвестна.

    «Путь к мечте никогда не бывает простым. Пришло время узнать, каким он бывает на самом деле», – говорится в анонсе на официальном сайте клуба.

    • «Краснодар» набрал 5 очков в 6 турах группового этапа.
    • Команда победила «Ренн», а также сыграла вничью с французами и «Челси», оба матча с «Севильей» завершились поражениями.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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    Сегодня, 11:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1483

      Semushkin Roman Valerievi 3 минуты назад

      Для Краснодара это была мечта, которая воплотилась в жизнь! Да сезон по итогу провальный в ЛЧ, но гимн лиги чемпионов звучал на стадионе и пробирал до мурашек.

      0
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      Рейтинг: +7764

      NewLife 9 минут назад

      Это называется: снимать с говна пенки.

      0
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      Рейтинг: +2218

      Алехсбургер. 21 минуту назад

      Спарта прямо...

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