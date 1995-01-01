Президент Федерации футбола Италии: «Ювентус» не сможет играть в Серии А, если будет входить в Суперлигу»

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина сообщил, что «Ювентус» может быть исключен из Серии А, если не выйдет из Суперлиги к старту нового сезона.

«Правила понятны. «Если «Ювентус» будет входить в состав Суперлиги перед началом нового сезона, он не сможет играть в Серии А. Было бы жаль болельщиков, но правила есть правила», – сказал Гравина.