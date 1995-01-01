Президент Федерации футбола Италии: «Ювентус» не сможет играть в Серии А, если будет входить в Суперлигу»

Смешно!
Я бы посмотрел на Серию А без Интера, Милана и Ювентуса. Они то в деньгах не слишком потеряют, чего не сказать о Сериале и их ТВ контрактах.
Все эти лиги похоже не понимают, что они не являтся какой-либо силой против топовых клубов... Даже ФИФА стоит задуматься об отстранении (ибо чемпионат мира тоже будет не супер без топ игроков), а уж лигам и УЕФА вообще стоило промолчать, а лучше умасливать
Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина сообщил, что «Ювентус» может быть исключен из Серии А, если не выйдет из Суперлиги к старту нового сезона.
«Правила понятны. «Если «Ювентус» будет входить в состав Суперлиги перед началом нового сезона, он не сможет играть в Серии А. Было бы жаль болельщиков, но правила есть правила», – сказал Гравина.
- Помимо «Ювентуса» из Суперлиги не вышли только «Реал» и «Барселона».
- Туринский клуб идет на 5-м месте в Серии А.