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    Президент Федерации футбола Италии: «Ювентус» не сможет играть в Серии А, если будет входить в Суперлигу»

    Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина сообщил, что «Ювентус» может быть исключен из Серии А, если не выйдет из Суперлиги к старту нового сезона.

    «Правила понятны. «Если «Ювентус» будет входить в состав Суперлиги перед началом нового сезона, он не сможет играть в Серии А. Было бы жаль болельщиков, но правила есть правила», – сказал Гравина.

    • Помимо «Ювентуса» из Суперлиги не вышли только «Реал» и «Барселона».
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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 17:32
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2480

      panmon 1 час назад

      Смешно!
      Я бы посмотрел на Серию А без Интера, Милана и Ювентуса. Они то в деньгах не слишком потеряют, чего не сказать о Сериале и их ТВ контрактах.
      Все эти лиги похоже не понимают, что они не являтся какой-либо силой против топовых клубов... Даже ФИФА стоит задуматься об отстранении (ибо чемпионат мира тоже будет не супер без топ игроков), а уж лигам и УЕФА вообще стоило промолчать, а лучше умасливать

      0
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      Рейтинг: +35

      dkir > panmon 1 час назад

      Лок'Тар Огар!

      1
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      Рейтинг: +47215

      portero > panmon 1 час назад

      В натоящий момент Ювентус остался один из итальянских клубов в СС , так что его легко могут недопустить...

      1
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      Рейтинг: +2480

      panmon > portero 24 минуты назад

      Ну по сути Ювентус может в любое время выйти из Суперлиги, которой на сегодня фактически нет.
      Но как только Суперлига появится (а это обязательно произойдёт) - Ювентус не будет единственным заинтересованным клубом из Серии А

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