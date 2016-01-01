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    The Telegraph: УЕФА всерьез рассматривает «Уэмбли» как место проведения финала ЛЧ вместо Стамбула

    В УЕФА продолжаются рабочие обсуждения по вопросу переноса финала Лиги чемпионов. Из-за коронавирусной обстановки проведение матча в Стамбуле становится затруднительным.

    В связи с этим УЕФА всерьез рассматривает перенос игры на лондонский «Уэмбли». Официально вопрос могут решить в течение ближайших дней.

    • В финале сыграют «Челси» и «Манчестер Сити».
    • Матч намечен на 29 мая (суббота).
    • 2-й раз за последние 3 сезона финал Лиги чемпионов будет чисто английским.

    Британское правительство договаривается о переносе финала Лиги чемпионов в Англию

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    Источник: The Telegraph

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