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  • The Telegraph: УЕФА всерьез рассматривает «Уэмбли» как место проведения финала ЛЧ вместо Стамбула

The Telegraph: УЕФА всерьез рассматривает «Уэмбли» как место проведения финала ЛЧ вместо Стамбула

9 мая 2021, 00:47

В УЕФА продолжаются рабочие обсуждения по вопросу переноса финала Лиги чемпионов. Из-за коронавирусной обстановки проведение матча в Стамбуле становится затруднительным.

В связи с этим УЕФА всерьез рассматривает перенос игры на лондонский «Уэмбли». Официально вопрос могут решить в течение ближайших дней.

  • В финале сыграют «Челси» и «Манчестер Сити».
  • Матч намечен на 29 мая (суббота).
  • 2-й раз за последние 3 сезона финал Лиги чемпионов будет чисто английским.

Британское правительство договаривается о переносе финала Лиги чемпионов в Англию

Источник: The Telegraph
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Челси Манчестер Сити
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