The Telegraph: УЕФА всерьез рассматривает «Уэмбли» как место проведения финала ЛЧ вместо Стамбула

В УЕФА продолжаются рабочие обсуждения по вопросу переноса финала Лиги чемпионов. Из-за коронавирусной обстановки проведение матча в Стамбуле становится затруднительным.
В связи с этим УЕФА всерьез рассматривает перенос игры на лондонский «Уэмбли». Официально вопрос могут решить в течение ближайших дней.
- В финале сыграют «Челси» и «Манчестер Сити».
- Матч намечен на 29 мая (суббота).
- 2-й раз за последние 3 сезона финал Лиги чемпионов будет чисто английским.
Британское правительство договаривается о переносе финала Лиги чемпионов в Англию
Источник: The Telegraph