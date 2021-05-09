The Telegraph: УЕФА всерьез рассматривает «Уэмбли» как место проведения финала ЛЧ вместо Стамбула

В УЕФА продолжаются рабочие обсуждения по вопросу переноса финала Лиги чемпионов. Из-за коронавирусной обстановки проведение матча в Стамбуле становится затруднительным.

В связи с этим УЕФА всерьез рассматривает перенос игры на лондонский «Уэмбли». Официально вопрос могут решить в течение ближайших дней.

В финале сыграют «Челси» и «Манчестер Сити».

Матч намечен на 29 мая (суббота).

2-й раз за последние 3 сезона финал Лиги чемпионов будет чисто английским.

Британское правительство договаривается о переносе финала Лиги чемпионов в Англию