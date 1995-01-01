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    Кокорин – в запасе «Фиорентины» на встречу с «Лацио»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 35-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Лацио».

    «Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццелла, Касерес, Венути, Бонавентура, Пульгар, Кастровилли, Бираги, Влахович, Рибери.

    Запасные: Терраччиано, Росати, Амбрабат, Баррека, Кальехон, Кокорин, Куаме, Малку, Мартинес, Монтиэль, Оливейра, Эйссерик.

    «Лацио»: Рейна, Марушич, Ачерби, Раду, Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Альберто, Лулич, Корреа, Иммобиле.

    Запасные: Стракоша, Алиа, Акпа-Акпро, Патрик, Катальди, Луис Фелипе, Мурики, Мусаккио, Пароло, Перейра.

    Матч начнется в 21:45 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:43
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