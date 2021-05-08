Кокорин – в запасе «Фиорентины» на встречу с «Лацио»

Стали известны стартовые составы команд на матч 35-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Лацио».

«Фиорентина»: Дронговски, Миленкович, Пеццелла, Касерес, Венути, Бонавентура, Пульгар, Кастровилли, Бираги, Влахович, Рибери.

Запасные: Терраччиано, Росати, Амбрабат, Баррека, Кальехон, Кокорин, Куаме, Малку, Мартинес, Монтиэль, Оливейра, Эйссерик.

«Лацио»: Рейна, Марушич, Ачерби, Раду, Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва, Альберто, Лулич, Корреа, Иммобиле.

Запасные: Стракоша, Алиа, Акпа-Акпро, Патрик, Катальди, Луис Фелипе, Мурики, Мусаккио, Пароло, Перейра.

Матч начнется в 21:45 по Москве.