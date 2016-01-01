Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    3 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?

    Президент «Оренбурга»: «В июне начнем реконструкцию стадиона, чтобы довести количество мест до 10 тысяч»

    Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о ситуации с прохождением лицензирования для участия в следующем сезоне РПЛ.

    «Ситуация с лицензированием создаeт дискомфорт. У нас достаточно новый стадион, который мы реконструировали в 2016, когда вышли в РПЛ.

    К концу мая подрядчик должен выдать готовый проект, в июне мы начнeм реконструкцию, чтобы довести количество мест до десяти тысяч. Мы обещали РФС вести активную работу, но из-за пандемии было тяжело.

    Если мы завоюем место в РПЛ, надеюсь, что получим право там играть. Посмотрите на арены других клубов ФНЛ. Многие ставят задачу бороться за стыковые матчи, но не у всех стадионы соответствуют РПЛ.

    Мы проводили анализ наших матчей, даже на топовых соперников не приходило более семи тысяч человек, стадион не был забит полностью», – сказал Еремякин.

    • Реконструкцию стадиона «Газовик» планируют завершить к июню 2022 года.
    • «Оренбург» занимает 2-е место в турнирной таблице ФНЛ и претендует на путевку в РПЛ.
    • В прошлом сезоне «Оренбург» играл в РПЛ.

    «Оренбург» – о лицензировании: «Три года всe разрешали, а сейчас нет»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:59
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13592

      JTherry 14 минут назад

      начиная с 2016 года кормят обещаниями о реконструкции стадиона, а воз и ныне там... а существующий стадик - полный отстой, все футболисты об этом говорят, и поле пластиковое, трибуны разборные, раздевалки, как в средней школе - говно полное...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3196

      АртурZaСМ 45 минут назад

      Меня напрягает Оренбург, они как и Сочи стелятся под Зенит на раз, два, три , и не надо рассказывать, что Зенит не приделах достаточно просто посмотреть на статистику очных встреч этих двух команд с Зенитом. Они являются фарм клубами Зенита. Мало того, что Сочи дарит 6 очков Зениту придет Оренбург и в копилку будут падать сразу 12 вообще не напрягаясь. Вы как хотите, конечно, но меня такая перспектива не радует...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85385
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru