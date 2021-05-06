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  • Президент «Оренбурга»: «В июне начнем реконструкцию стадиона, чтобы довести количество мест до 10 тысяч»

Президент «Оренбурга»: «В июне начнем реконструкцию стадиона, чтобы довести количество мест до 10 тысяч»

6 мая 2021, 16:59
3

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о ситуации с прохождением лицензирования для участия в следующем сезоне РПЛ.

«Ситуация с лицензированием создаeт дискомфорт. У нас достаточно новый стадион, который мы реконструировали в 2016, когда вышли в РПЛ.

К концу мая подрядчик должен выдать готовый проект, в июне мы начнeм реконструкцию, чтобы довести количество мест до десяти тысяч. Мы обещали РФС вести активную работу, но из-за пандемии было тяжело.

Если мы завоюем место в РПЛ, надеюсь, что получим право там играть. Посмотрите на арены других клубов ФНЛ. Многие ставят задачу бороться за стыковые матчи, но не у всех стадионы соответствуют РПЛ.

Мы проводили анализ наших матчей, даже на топовых соперников не приходило более семи тысяч человек, стадион не был забит полностью», – сказал Еремякин.

  • Реконструкцию стадиона «Газовик» планируют завершить к июню 2022 года.
  • «Оренбург» занимает 2-е место в турнирной таблице ФНЛ и претендует на путевку в РПЛ.
  • В прошлом сезоне «Оренбург» играл в РПЛ.

«Оренбург» – о лицензировании: «Три года всe разрешали, а сейчас нет»

Источник: «Чемпионат»
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Оренбург
Комментарии (3)
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АртурZaСМ
1620311517
Меня напрягает Оренбург, они как и Сочи стелятся под Зенит на раз, два, три , и не надо рассказывать, что Зенит не приделах достаточно просто посмотреть на статистику очных встреч этих двух команд с Зенитом. Они являются фарм клубами Зенита. Мало того, что Сочи дарит 6 очков Зениту придет Оренбург и в копилку будут падать сразу 12 вообще не напрягаясь. Вы как хотите, конечно, но меня такая перспектива не радует...
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JTherry
1620313337
начиная с 2016 года кормят обещаниями о реконструкции стадиона, а воз и ныне там... а существующий стадик - полный отстой, все футболисты об этом говорят, и поле пластиковое, трибуны разборные, раздевалки, как в средней школе - говно полное...
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slavа0508
1620369821
Вот смотрите Крылышки не пропустят , хотя они просто на голову сильнее все команд ФНЛ и с командами РПЛ достойно сыграли уже дошли до финала кубка России и стадион красавец,,,но всплыли долги,,,а Оренбург по любому пропустят Газпром позаботится ещё один фарм клуб пропихнуть,,,
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