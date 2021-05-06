Президент «Оренбурга»: «В июне начнем реконструкцию стадиона, чтобы довести количество мест до 10 тысяч»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о ситуации с прохождением лицензирования для участия в следующем сезоне РПЛ.

«Ситуация с лицензированием создаeт дискомфорт. У нас достаточно новый стадион, который мы реконструировали в 2016, когда вышли в РПЛ.

К концу мая подрядчик должен выдать готовый проект, в июне мы начнeм реконструкцию, чтобы довести количество мест до десяти тысяч. Мы обещали РФС вести активную работу, но из-за пандемии было тяжело.

Если мы завоюем место в РПЛ, надеюсь, что получим право там играть. Посмотрите на арены других клубов ФНЛ. Многие ставят задачу бороться за стыковые матчи, но не у всех стадионы соответствуют РПЛ.

Мы проводили анализ наших матчей, даже на топовых соперников не приходило более семи тысяч человек, стадион не был забит полностью», – сказал Еремякин.

Реконструкцию стадиона «Газовик» планируют завершить к июню 2022 года.

«Оренбург» занимает 2-е место в турнирной таблице ФНЛ и претендует на путевку в РПЛ.

В прошлом сезоне «Оренбург» играл в РПЛ.

«Оренбург» – о лицензировании: «Три года всe разрешали, а сейчас нет»