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  • Азмун забил 50 голов быстрее всех в истории «Зенита». Ему потребовалось 82 матча

Азмун забил 50 голов быстрее всех в истории «Зенита». Ему потребовалось 82 матча

3 мая 2021, 15:23
18

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун сделал хет-трик ворота «Локомотива» (6:1) в матче 28-го тура РПЛ и установил клубный рекорд.

Азмун забил 50 голов за «Зенит» в 82 матчах – быстрее всех в клубной истории. До иранца минимум 50 мячей за «Зенит» забивали 15 футболистов, но каждому из них требовалось не менее 100 матчей, чтобы добраться до этой отметки.

  • Азмун лидирует в гонке бомбардиров текущего сезона РПЛ с 19 голами.
  • «Зенит» выиграл РПЛ третий раз подряд.
  • Команда стала семикратным чемпионом России.

Источник: «История »Зенита«
Россия. Премьер-лига Зенит Азмун Сердар
Комментарии (18)
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Sancho010365
1620045736
Азмун молодец! Он достоин поиграть в Европе, хотелось бы с этого лета! Очень здорово запомнился в Рубине, сильно и мощно в Ростове и классно в Зените.
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paracetamol
1620047166
Сердар нашел свою команду. Давай и дальше так!
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вальтер79
1620052446
аз вошел в историю Зенита практически легенда клуба респект и уважуха
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sochi-2013
1620057532
Без Дзюбы рекорд не состоялся бы. Визгохрюки, фас!
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