Азмун забил 50 голов быстрее всех в истории «Зенита». Ему потребовалось 82 матча

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун сделал хет-трик ворота «Локомотива» (6:1) в матче 28-го тура РПЛ и установил клубный рекорд.

Азмун забил 50 голов за «Зенит» в 82 матчах – быстрее всех в клубной истории. До иранца минимум 50 мячей за «Зенит» забивали 15 футболистов, но каждому из них требовалось не менее 100 матчей, чтобы добраться до этой отметки.