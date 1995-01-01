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    Азмун забил 50 голов быстрее всех в истории «Зенита». Ему потребовалось 82 матча

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун сделал хет-трик ворота «Локомотива» (6:1) в матче 28-го тура РПЛ и установил клубный рекорд.

    Азмун забил 50 голов за «Зенит» в 82 матчах – быстрее всех в клубной истории. До иранца минимум 50 мячей за «Зенит» забивали 15 футболистов, но каждому из них требовалось не менее 100 матчей, чтобы добраться до этой отметки.

    • Азмун лидирует в гонке бомбардиров текущего сезона РПЛ с 19 голами.
    • «Зенит» выиграл РПЛ третий раз подряд.
    • Команда стала семикратным чемпионом России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «История »Зенита«

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +236

      вальтер79 1 минуту назад

      аз вошел в историю Зенита практически легенда клуба респект и уважуха

      0
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      Рейтинг: +10792

      paracetamol 1 час назад

      Сердар нашел свою команду. Давай и дальше так!

      3
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      Рейтинг: +41

      Sancho010365 1 час назад

      Азмун молодец! Он достоин поиграть в Европе, хотелось бы с этого лета! Очень здорово запомнился в Рубине, сильно и мощно в Ростове и классно в Зените.

      3
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      Рейтинг: +3108

      Semenycch 2 часа назад

      Иранцу осталось 8 голов до клуба Федотова. Но похоже Азмун в этот клуб не попадет.

      1
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      Рейтинг: +1871

      FRZZ 2 часа назад

      Думаю этот рекорд еще долго будет за Азмуном. Молодец!

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