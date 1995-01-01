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    Журналист Скира: «Рома» предложила Сарри 4 миллиона в год + бонусы»

    Маурицио Сарри должен возглавить «Рому». Об этом уже говорят по меньшей мере два разных источника.

    «Сарри все ближе и ближе к «Роме». Готов двухлетний контракт (4 миллиона в год + бонусы)» – написал Николо Скира.

    • Сарри ранее работал в «Ювентусе», брал Серию А.
    • С «Челси» Сарри выигрывал Лигу Европы.
    • «Рома» идет сейчас на 7-м месте Серии А.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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