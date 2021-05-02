Журналист Скира: «Рома» предложила Сарри 4 миллиона в год + бонусы»

Маурицио Сарри должен возглавить «Рому». Об этом уже говорят по меньшей мере два разных источника.
«Сарри все ближе и ближе к «Роме». Готов двухлетний контракт (4 миллиона в год + бонусы)» – написал Николо Скира.
- Сарри ранее работал в «Ювентусе», брал Серию А.
- С «Челси» Сарри выигрывал Лигу Европы.
- «Рома» идет сейчас на 7-м месте Серии А.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.