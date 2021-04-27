Журналист Скира: «Ювентус» не уволит Пирло до конца сезона

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло доработает до конца нынешний сезон.

По информации журналиста Николо Скиры, руководство туринского клуба не хочет менять 41-летнего специалиста на его ассистента Игора Тудора.

В зависимости от итоговых результатов в «Ювентусе» решат, стоит ли продолжать сотрудничество с тренером.