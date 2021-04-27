Журналист Скира: «Ювентус» не уволит Пирло до конца сезона

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло доработает до конца нынешний сезон.
По информации журналиста Николо Скиры, руководство туринского клуба не хочет менять 41-летнего специалиста на его ассистента Игора Тудора.
В зависимости от итоговых результатов в «Ювентусе» решат, стоит ли продолжать сотрудничество с тренером.
- Для Пирло это первый тренерский опыт.
- Он возглавил «Ювентус» в августе 2020 года вместо Маурицио Сарри.
- В Серии А команда идет на третьем месте по итогам 33 туров.
- Из Лиги чемпионов туринцы вылетели в 1/8 финала, а в Кубке Италии дошли до финала, где сыграют с «Аталантой».
Источник: Твиттер Николо Скиры