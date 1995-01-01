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    Журналист Скира: «Ювентус» не уволит Пирло до конца сезона

    Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло доработает до конца нынешний сезон.

    По информации журналиста Николо Скиры, руководство туринского клуба не хочет менять 41-летнего специалиста на его ассистента Игора Тудора.

    В зависимости от итоговых результатов в «Ювентусе» решат, стоит ли продолжать сотрудничество с тренером.

    • Для Пирло это первый тренерский опыт.
    • Он возглавил «Ювентус» в августе 2020 года вместо Маурицио Сарри.
    • В Серии А команда идет на третьем месте по итогам 33 туров.
    • Из Лиги чемпионов туринцы вылетели в 1/8 финала, а в Кубке Италии дошли до финала, где сыграют с «Аталантой».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Николо Скиры

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