Большинство клубов Серии А потребовали наказания для «Ювентуса», «Интера», «Милана» за участие в Суперлиге

11 клубов Серии А подписали бумагу, в которой потребовали применить санкции к «Ювентусу», «Интеру», «Милану», которые вступали в проект европейской Суперлиги. Обсудить пакет наказаний предложено на специальном совещании.
В первозданном виде Суперлига просуществовала менее двух суток.
- Основателями Суперлиги стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
- Спустя сутки из проекта вышло большинство клубов.
- Флорентино Перес – глава Суперлиги. В ней остались «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Милан».
Перес: «Если ситуацию не исправить, все клубы разорятся. Будет восстание»
Перес: «Если у нас будет больше денег, это будет лучше для всех»
Источник: Football Italia