Большинство клубов Серии А потребовали наказания для «Ювентуса», «Интера», «Милана» за участие в Суперлиге

11 клубов Серии А подписали бумагу, в которой потребовали применить санкции к «Ювентусу», «Интеру», «Милану», которые вступали в проект европейской Суперлиги. Обсудить пакет наказаний предложено на специальном совещании.

В первозданном виде Суперлига просуществовала менее двух суток.

Основателями Суперлиги стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

Спустя сутки из проекта вышло большинство клубов.

Флорентино Перес – глава Суперлиги. В ней остались «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Милан».

Перес: «Если ситуацию не исправить, все клубы разорятся. Будет восстание»

Перес: «Если у нас будет больше денег, это будет лучше для всех»