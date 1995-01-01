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    Большинство клубов Серии А потребовали наказания для «Ювентуса», «Интера», «Милана» за участие в Суперлиге

    11 клубов Серии А подписали бумагу, в которой потребовали применить санкции к «Ювентусу», «Интеру», «Милану», которые вступали в проект европейской Суперлиги. Обсудить пакет наказаний предложено на специальном совещании.

    В первозданном виде Суперлига просуществовала менее двух суток.

    • Основателями Суперлиги стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
    • Спустя сутки из проекта вышло большинство клубов.
    • Флорентино Перес – глава Суперлиги. В ней остались «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Милан».

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    Источник: Football Italia

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