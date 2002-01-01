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    Аршавин – о Евро: «Сборная отлично готова. Если выйдем в 1/8 финала, болельщики уже будут довольны»

    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался о перспективах сборной России на Евро-2020.

    – До старта Евро-2020 в Санкт-Петербурге осталось 50 дней. Какой результат способна показать сборная России на предстоящем первенстве континента?

    – Думаю, перспективы хорошие. Тем более из группы выходят не две команды, как было в моe время. Плюс два матча мы проведeм в Санкт-Петербурге. Это огромное преимущество, несмотря на то что здесь подопечные Станислава Черчесова примут в том числе одного из главных фаворитов турнира – Бельгию.

    Если удастся выйти в 1/8 финала, болельщики уже останутся довольны. А если добьeмся успеха в плей-офф, все будут очень-очень рады, как на ЧМ-2018.

    К сожалению, ключевая для отечественной команды игра на групповом этапе с Данией состоится не в Питере, а на территории соперника, в Копенгагене. Но, повторюсь, мне кажется, сборная России отлично готова и покажет хороший результат.

    • Российская сборная на групповом этапе Евро сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
    • Матчи команды Черчесова запланированы на 12, 16 и 21 июня.

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    Источник: RT

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    Сегодня, 07:52
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4890

      Cleaner 54 минуты назад

      Я, в отличие от Аршавина, позитива по поводу сборной не разделяю.

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      Рейтинг: +6773

      Alekxei Z. 1 час назад

      НЕ понял. Она сейчас отлично готова ? В чём это выражается ?

      0
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      Рейтинг: +6

      stоcks 2 часа назад

      Если делаетe cтавки -> infostavki.ru

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      Рейтинг: +3284

      Fusballer 2 часа назад

      А если в 1/4 выйдут - то сразу героев России присвоят!

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      Рейтинг: +12569

      Garrincha58 3 часа назад

      и если выйдут всем героя России так как ЗМСы у них уже есть

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      Рейтинг: +4566

      Дядя Серёжа 4 часа назад

      Как это ЧМО за всех болельщиков решило?

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