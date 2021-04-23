Аршавин – о Евро: «Сборная отлично готова. Если выйдем в 1/8 финала, болельщики уже будут довольны»

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался о перспективах сборной России на Евро-2020.

– До старта Евро-2020 в Санкт-Петербурге осталось 50 дней. Какой результат способна показать сборная России на предстоящем первенстве континента?

– Думаю, перспективы хорошие. Тем более из группы выходят не две команды, как было в моe время. Плюс два матча мы проведeм в Санкт-Петербурге. Это огромное преимущество, несмотря на то что здесь подопечные Станислава Черчесова примут в том числе одного из главных фаворитов турнира – Бельгию.

Если удастся выйти в 1/8 финала, болельщики уже останутся довольны. А если добьeмся успеха в плей-офф, все будут очень-очень рады, как на ЧМ-2018.

К сожалению, ключевая для отечественной команды игра на групповом этапе с Данией состоится не в Питере, а на территории соперника, в Копенгагене. Но, повторюсь, мне кажется, сборная России отлично готова и покажет хороший результат.