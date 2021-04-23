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  • Аршавин – о Евро: «Сборная отлично готова. Если выйдем в 1/8 финала, болельщики уже будут довольны»

Аршавин – о Евро: «Сборная отлично готова. Если выйдем в 1/8 финала, болельщики уже будут довольны»

23 апреля 2021, 07:52
8

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин высказался о перспективах сборной России на Евро-2020.

– До старта Евро-2020 в Санкт-Петербурге осталось 50 дней. Какой результат способна показать сборная России на предстоящем первенстве континента?

– Думаю, перспективы хорошие. Тем более из группы выходят не две команды, как было в моe время. Плюс два матча мы проведeм в Санкт-Петербурге. Это огромное преимущество, несмотря на то что здесь подопечные Станислава Черчесова примут в том числе одного из главных фаворитов турнира – Бельгию.

Если удастся выйти в 1/8 финала, болельщики уже останутся довольны. А если добьeмся успеха в плей-офф, все будут очень-очень рады, как на ЧМ-2018.

К сожалению, ключевая для отечественной команды игра на групповом этапе с Данией состоится не в Питере, а на территории соперника, в Копенгагене. Но, повторюсь, мне кажется, сборная России отлично готова и покажет хороший результат.

  • Российская сборная на групповом этапе Евро сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
  • Матчи команды Черчесова запланированы на 12, 16 и 21 июня.

Источник: RT
Чемпионат Европы Россия Аршавин Андрей
Комментарии (8)
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Дядя Серёжа
1619154026
Как это ЧМО за всех болельщиков решило?
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Garrincha58
1619157732
и если выйдут всем героя России так как ЗМСы у них уже есть
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Fusballer
1619160515
А если в 1/4 выйдут - то сразу героев России присвоят!
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