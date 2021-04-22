Сорокин: «Не могу подтвердить, что на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге будут пускать 75% болельщиков»

Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин отреагировал на информацию, что посещаемость стадиона «Газпром Арена» на время матчей Евро-2020 могут расширить до 75 процентов.

«РБ-Спорт» сегодня сообщил, что до 28 апреля оргкомитет намерен уведомить УЕФА об увеличении квоты.

«Я не могу подтвердить информацию, что на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге будут пускать 75% болельщиков. На сегодняшний день речь идет о 50% заполняемости стадиона», – сказал Сорокин.