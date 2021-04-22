BBC: Вудворд подал в отставку, не поддержав участие «МЮ» в Суперлиге. Он работал над реформой ЛЧ

Стала известна причина отставки Эда Вудворда с поста вице-президента «Манчестер Юнайтед».

По информации BBC, Вудворд подал в отставку, отказавшись поддерживать вступление «Манчестер Юнайтед» в Суперлигу.

Сообщается, что Вудворд был одним из самых влиятельных членов Ассоциации европейских клубов. 49-летний менеджер также принимал непосредственное участие в разработке нового формата Лиги чемпионов, который был представлен в понедельник, 19 апреля.