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    BBC: Вудворд подал в отставку, не поддержав участие «МЮ» в Суперлиге. Он работал над реформой ЛЧ

    Стала известна причина отставки Эда Вудворда с поста вице-президента «Манчестер Юнайтед».

    По информации BBC, Вудворд подал в отставку, отказавшись поддерживать вступление «Манчестер Юнайтед» в Суперлигу.

    Сообщается, что Вудворд был одним из самых влиятельных членов Ассоциации европейских клубов. 49-летний менеджер также принимал непосредственное участие в разработке нового формата Лиги чемпионов, который был представлен в понедельник, 19 апреля.

    • Вудворд покинет «МЮ» в конце 2021 года.
    • Он работает в клубе с 2005 года.

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    Источник: BBC

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