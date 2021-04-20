УЕФА работает над увеличением бюджета Лиги чемпионов. Он может составить 7 миллиардов

В качестве контрмеры на учреждение европейской Суперлиги УЕФА планирует увеличить бюджет Лиги чемпионов. Ради этого сейчас ведутся переговоры с английским инвестиционным фондом.

Новый бюджет Лиги чемпионов планируется сделать 4,5 миллиарда евро с возможность увеличения до 7 миллиардов.

Что за банк дает деньги на Суперлигу. Его именем названа арена «Голден Стэйт», он партнерствует с крупными клубами