УЕФА работает над увеличением бюджета Лиги чемпионов. Он может составить 7 миллиардов

В качестве контрмеры на учреждение европейской Суперлиги УЕФА планирует увеличить бюджет Лиги чемпионов. Ради этого сейчас ведутся переговоры с английским инвестиционным фондом.
Новый бюджет Лиги чемпионов планируется сделать 4,5 миллиарда евро с возможность увеличения до 7 миллиардов.
- Американский банк JP Morgan станет спонсором Суперлиги. Ожидаемые доходы от турнира – более 10 миллиардов.
- Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
- Свое участие в новом турнире подтвердили 12 клубов – это «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм».
Что за банк дает деньги на Суперлигу. Его именем названа арена «Голден Стэйт», он партнерствует с крупными клубами
Источник: твиттер Мохамеда Бухафси
Редактор и владелец французского спортивного издания RMC. Аудитория в твиттере - более 441 тысячи подписчиков.