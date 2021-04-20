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  • Трабукки: «Если итальянским клубам запретят играть в Серии А, они покинут Суперлигу»

Трабукки: «Если итальянским клубам запретят играть в Серии А, они покинут Суперлигу»

20 апреля 2021, 17:50
3

Футбольный агент Марко Трабукки назвал рецепт, как не дать клубам из Италии участвовать в европейской Суперлиге. Туда вступили из Серии А «Интер», «Милан», «Ювентус».

– То есть если УЕФА будет так же жесток в этом вопросе, то вся эта история может получить обратный ход?

– Тут дело не только в позиции УЕФА, но в первую очередь – национальных лиг. Если скажем итальянская запретит «Юве», «Милану» и «Интеру» выступать в серии А, то через два дня размышлений все три клуба вернуться обратно и отменят свое участие в Суперлиге. Им будет интересно играть в ней только при сохранении места в своем чемпионате. В противном случае – это самоубийство.

  • Игроки Суперлиги не смогут выступать за сборные.
  • Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
  • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

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Источник: «Матч ТВ»
Италия. Серия А Ювентус Милан Интер
Комментарии (3)
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ParadoO
1618943393
Вот только если эти три клуба пойдут ва-банк и будут играть в суперлиге без чемпионата, то загнётся сама Серия А)
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portero
1618987906
Ну и хорошо сто такая пляска идёт но болельщиков давайте возвращать на трибуны, хоть 20%...
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zigbert
1619003887
Дело не в деньгах а в престижности турнира. Ведущие итальянские клубы понимают это.
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