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    Трабукки: «Если итальянским клубам запретят играть в Серии А, они покинут Суперлигу»

    Футбольный агент Марко Трабукки назвал рецепт, как не дать клубам из Италии участвовать в европейской Суперлиге. Туда вступили из Серии А «Интер», «Милан», «Ювентус».

    – То есть если УЕФА будет так же жесток в этом вопросе, то вся эта история может получить обратный ход?

    – Тут дело не только в позиции УЕФА, но в первую очередь – национальных лиг. Если скажем итальянская запретит «Юве», «Милану» и «Интеру» выступать в серии А, то через два дня размышлений все три клуба вернуться обратно и отменят свое участие в Суперлиге. Им будет интересно играть в ней только при сохранении места в своем чемпионате. В противном случае – это самоубийство.

    • Игроки Суперлиги не смогут выступать за сборные.
    • Старт Суперлиги запланирован на август 2021 года.
    • Основателями турнира стали 12 клубов из Англии, Испании и Италии.

    Перес: «Участники Суперлиги не будут исключены из ЛЧ и своих лиг. Футболисты смогут играть за сборные»

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    Источник: «Матч ТВ»

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