Карасев рассудит «Локомотив» и ЦСКА в 1/2 финала Кубка России

РФС назначил арбитров на матчи 1/2 финала Кубка России
«Ахмат» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Алексей Воронцов; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Сергей Зуев.
«Локомотив» – ЦСКА: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Артем Любимов; AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Эдуард Малый.
- Оба матча пройдут в среду, 21 апреля.
- Финал Кубка России сезона-2020/21 состоится 12 мая в Нижнем Новгороде.
Источник: сайт РФС