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  • Карасев рассудит «Локомотив» и ЦСКА в 1/2 финала Кубка России

Карасев рассудит «Локомотив» и ЦСКА в 1/2 финала Кубка России

19 апреля 2021, 16:57
13

РФС назначил арбитров на матчи 1/2 финала Кубка России

«Ахмат»«Крылья Советов»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Алексей Воронцов; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Сергей Зуев.

«Локомотив»ЦСКА: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Артем Любимов; AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Эдуард Малый.

  • Оба матча пройдут в среду, 21 апреля.
  • Финал Кубка России сезона-2020/21 состоится 12 мая в Нижнем Новгороде.

Источник: сайт РФС
Россия. Кубок Ахмат Крылья Советов Локомотив ЦСКА Карасев Сергей Москалев Владимир
Комментарии (13)
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zra78
1618841518
Локо удачи! ЦСКА злые,да и кубок давно не брали
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АКС-74У
1618845076
Только из этого назначения понятно, кто должен победить в матче в Грозном. Москалев неоднократно убивал Крылья Советов, так что ему не привыкать. А давайте меняться, Москалева на Карасева? Впрочем, да, чеченский клуб надо поддержать, ведь против него штаты санкции ввели, так что поддержать надо и финансово, как в госдуре предложили, и морально, дав возможность завоевать Кубок России, как уже было однажды, в 2004 году.
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Красногорск_Фан
1618851373
Победы Локомотиву! Перед игрой прогнозы делать бессмысленно. Все будут настроены (включая и ЦСКА и Ахмат / Крылья), зная что до кубка лишь 2 матча. Победит в том числе везение и настрой.
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portero
1618987323
Ну ..Карасев нормально судит... а вот в Грозном чуйка засудят Крылья и двери в судейскую в принципе не будет, чтоб легче аргументы заносить, но будет тишина и все проглотят языки. Надеюсь что ошибусь... Но слабенькая она - надежда.
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