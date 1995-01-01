Карасев рассудит «Локомотив» и ЦСКА в 1/2 финала Кубка России

Только из этого назначения понятно, кто должен победить в матче в Грозном. Москалев неоднократно убивал Крылья Советов, так что ему не привыкать. А давайте меняться, Москалева на Карасева?
Впрочем, да, чеченский клуб надо поддержать, ведь против него штаты санкции ввели, так что поддержать надо и финансово, как в госдуре предложили, и морально, дав возможность завоевать Кубок России, как уже было однажды, в 2004 году.
РФС назначил арбитров на матчи 1/2 финала Кубка России
«Ахмат» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Алексей Воронцов; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Сергей Зуев.
«Локомотив» – ЦСКА: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Артем Любимов; AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Эдуард Малый.
- Оба матча пройдут в среду, 21 апреля.
- Финал Кубка России сезона-2020/21 состоится 12 мая в Нижнем Новгороде.