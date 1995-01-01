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    Карасев рассудит «Локомотив» и ЦСКА в 1/2 финала Кубка России

    РФС назначил арбитров на матчи 1/2 финала Кубка России

    «Ахмат»«Крылья Советов»: судья – Владимир Москалев; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Алексей Воронцов; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Сергей Зуев.

    «Локомотив»ЦСКА: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья – Евгений Турбин; VAR – Артем Любимов; AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Эдуард Малый.

    • Оба матча пройдут в среду, 21 апреля.
    • Финал Кубка России сезона-2020/21 состоится 12 мая в Нижнем Новгороде.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 16:57
    Комментарии6
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      Рейтинг: +661

      АКМ-74У 49 минут назад

      Только из этого назначения понятно, кто должен победить в матче в Грозном. Москалев неоднократно убивал Крылья Советов, так что ему не привыкать. А давайте меняться, Москалева на Карасева?
      Впрочем, да, чеченский клуб надо поддержать, ведь против него штаты санкции ввели, так что поддержать надо и финансово, как в госдуре предложили, и морально, дав возможность завоевать Кубок России, как уже было однажды, в 2004 году.

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      Рейтинг: +19950

      bset 1 час назад

      Вот и закончился наш поход по кубку этого сезона)

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      Рейтинг: +2089

      river31 > bset 4 минуты назад

      Если продолжат в том же стиле играть, то да - поход закончен.(((
      Олич хоть и не тренер (пока по определению, а не по должности), но надеюсь пинок команде в правильную сторону даст...

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      Рейтинг: +28703

      zra78 1 час назад

      Локо удачи! ЦСКА злые,да и кубок давно не брали

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      Рейтинг: +2531

      PAREVG. > zra78 13 минут назад

      По статистике, кубок должен быть нашим

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      Рейтинг: +28703

      zra78 > PAREVG. 11 минут назад

      Дай бог! )

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