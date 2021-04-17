Азмун: «Главное для нас сейчас – привести «Зенит» к третьему чемпионству подряд, сделать один хет-трик на всех»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун дал понять, что для него важнее выиграть с командой третье подряд чемпионство, чем стать лучшим бомбардиром сезона РПЛ.

– Помимо борьбы за золото продолжается и спор бомбардиров. Насколько для вас важно второй год подряд стать лучшим снайпером РПЛ?

– Для меня победы команды намного важнее, чем личные достижения. Но это не только ко мне относится – так считает каждый игрок в «Зените».

Причем самое главное для нас всех сейчас – сделать хет-трик один на всех – то есть в третий раз подряд привести «Зенит» к чемпионству.

– С Дзюбой, у вас как и в прошлом сезоне, «братская бомбардирская дуэль», как вы ее тогда назвали?

– В первую очередь у нас внутри команды здоровая конкуренция. Причем, не только с Артемом – в «Зените» помимо нас есть и другие хорошие игроки. Это очень важно!