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    Азмун: «Главное для нас сейчас – привести «Зенит» к третьему чемпионству подряд, сделать один хет-трик на всех»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун дал понять, что для него важнее выиграть с командой третье подряд чемпионство, чем стать лучшим бомбардиром сезона РПЛ.

    – Помимо борьбы за золото продолжается и спор бомбардиров. Насколько для вас важно второй год подряд стать лучшим снайпером РПЛ?

    – Для меня победы команды намного важнее, чем личные достижения. Но это не только ко мне относится – так считает каждый игрок в «Зените».

    Причем самое главное для нас всех сейчас – сделать хет-трик один на всех – то есть в третий раз подряд привести «Зенит» к чемпионству.

    – С Дзюбой, у вас как и в прошлом сезоне, «братская бомбардирская дуэль», как вы ее тогда назвали?

    – В первую очередь у нас внутри команды здоровая конкуренция. Причем, не только с Артемом – в «Зените» помимо нас есть и другие хорошие игроки. Это очень важно!

    • По итогам 25 туров «Зенит» лидирует в РПЛ, опережая «Спартак» на семь очков.
    • Азмун забил 15 мячей в 21 игре чемпионата и занимает первое место в списке бомбардиров.
    • Ближайший преследователь иранца – Артем Дзюба с 13 голами.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1860

      petrucho-spb 24 минуты назад

      Ахмат -Химки 1-2
      Локо-Ростов 2-0
      Динамо-Ротор 3-1
      Зенит-Краснодар 2-0
      Урал-Рубин 2-1
      Спартак-Уфа 2-0
      За угаданный результат 3 балла, за угаданную разницу мячей 2 балла, за угаданный результат 1 балл. Кто хочет зарубиться и проверить себя?))) Пишите здесь и потом подсчитаем

      Сочи-Цска 3-2

      Арсенал-Тамбов 1-1

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9712

      Hektor 84 42 минуты назад

      А в следующем сезоне снова обосраться в ЛЧ, занять в группе 4 место, тем самым вылететь с позором и сделать еще один хет- трик))))))

      -1
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      Рейтинг: +3125

      Fusballer > Hektor 84 32 минуты назад

      Минуснул не правильно)). в обильной версии не видно ничегод

      0
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