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  • Азмун: «Главное для нас сейчас – привести «Зенит» к третьему чемпионству подряд, сделать один хет-трик на всех»

Азмун: «Главное для нас сейчас – привести «Зенит» к третьему чемпионству подряд, сделать один хет-трик на всех»

17 апреля 2021, 13:53
23

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун дал понять, что для него важнее выиграть с командой третье подряд чемпионство, чем стать лучшим бомбардиром сезона РПЛ.

– Помимо борьбы за золото продолжается и спор бомбардиров. Насколько для вас важно второй год подряд стать лучшим снайпером РПЛ?

– Для меня победы команды намного важнее, чем личные достижения. Но это не только ко мне относится – так считает каждый игрок в «Зените».

Причем самое главное для нас всех сейчас – сделать хет-трик один на всех – то есть в третий раз подряд привести «Зенит» к чемпионству.

– С Дзюбой, у вас как и в прошлом сезоне, «братская бомбардирская дуэль», как вы ее тогда назвали?

– В первую очередь у нас внутри команды здоровая конкуренция. Причем, не только с Артемом – в «Зените» помимо нас есть и другие хорошие игроки. Это очень важно!

  • По итогам 25 туров «Зенит» лидирует в РПЛ, опережая «Спартак» на семь очков.
  • Азмун забил 15 мячей в 21 игре чемпионата и занимает первое место в списке бомбардиров.
  • Ближайший преследователь иранца – Артем Дзюба с 13 голами.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Азмун Сердар
Комментарии (23)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Hektor 84
1618657503
А в следующем сезоне снова обосраться в ЛЧ, занять в группе 4 место, тем самым вылететь с позором и сделать еще один хет- трик))))))
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petrucho-spb
1618658558
Ахмат -Химки 1-2 Локо-Ростов 2-0 Динамо-Ротор 3-1 Зенит-Краснодар 2-0 Урал-Рубин 2-1 Спартак-Уфа 2-0 За угаданный результат 3 балла, за угаданную разницу мячей 2 балла, за угаданный результат 1 балл. Кто хочет зарубиться и проверить себя?))) Пишите здесь и потом подсчитаем Сочи-Цска 3-2 Арсенал-Тамбов 1-1
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NewLife
1618661388
"Главное для нас сейчас – привести «Зенит» к третьему чемпионству подряд" Третье чемпионство подряд надуют без тебя, и есть кому в определенных структурах "привести синит" к чемпионству. Тебе и зюбе остается только головы подставлять, когда никто не мешает, как в игре с сочи, и наблюдать, как судьи опускают ваших конкурентов, чтобы "отвести" подальше от вас .
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NIK32RUS
1618666501
У вас все победы и потери очков конкурентов с "душком"! По этому и в европе все так плохо, в наглую не занесешь и по звонку не решишь!
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Дедуктор
1618673169
Будьте дружелюбны и вежливы. А Зенит = в натуре, чемпион!
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