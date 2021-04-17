Азмун: «Главное для нас сейчас – привести «Зенит» к третьему чемпионству подряд, сделать один хет-трик на всех»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун дал понять, что для него важнее выиграть с командой третье подряд чемпионство, чем стать лучшим бомбардиром сезона РПЛ.
– Помимо борьбы за золото продолжается и спор бомбардиров. Насколько для вас важно второй год подряд стать лучшим снайпером РПЛ?
– Для меня победы команды намного важнее, чем личные достижения. Но это не только ко мне относится – так считает каждый игрок в «Зените».
Причем самое главное для нас всех сейчас – сделать хет-трик один на всех – то есть в третий раз подряд привести «Зенит» к чемпионству.
– С Дзюбой, у вас как и в прошлом сезоне, «братская бомбардирская дуэль», как вы ее тогда назвали?
– В первую очередь у нас внутри команды здоровая конкуренция. Причем, не только с Артемом – в «Зените» помимо нас есть и другие хорошие игроки. Это очень важно!
- По итогам 25 туров «Зенит» лидирует в РПЛ, опережая «Спартак» на семь очков.
- Азмун забил 15 мячей в 21 игре чемпионата и занимает первое место в списке бомбардиров.
- Ближайший преследователь иранца – Артем Дзюба с 13 голами.