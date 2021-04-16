Главные новости дня. УЕФА отстранил Лапочкина на 90 дней, определились полуфинальные пары ЛЕ

Аллегри может возглавить «Баварию»

«РБ Лейпциг» потребует у «Баварии» 15-20 миллионов за Нагельсмана

Влашич создает больше всех голевых моментов в РПЛ. Дзюба и Ларссон – в топ-5

УЕФА отстранил Лапочкина от футбола на 90 дней. Он не сообщил о попытке влияния на результат матча «Вентспилс» – «Бордо»

Холанд хочет зарабатывать в новом клубе 35 миллионов в год

«Барселона» собирается сделать домашнюю форму трехцветной в 2022 году

Бутсы, в которых Месси побил рекорд Пеле, продадут на аукционе. Деньги пойдут на помощь больным детям

Обамеянг заболел малярией

Лига Европы. «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Вильярреал» и «Рома» вышли в полуфинал. «МЮ» сыграет с «Ромой», «Арсенал» – с «Вильярреалом»

Эмери в шестой раз вышел в полуфинал ЛЕ. Это рекорд среди тренеров