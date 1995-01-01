Goal: Холанд хочет зарабатывать в новом клубе 35 миллионов в год

дохрена, стопудова дело больше в агенте, чем в нем. Агент то пообещать может что угодно, в стиле " а хошь 35 лямов в год? - конечно хочу, и пошли искать, шарахаться по клубам предлагая холанда, если никто не возьмет - планочку снизят, но возьмут, сити может если агуэро уйдет, или в псж если уйдет мбаппе или неймар, или МЮ - а че нет то, юве? да клубов дофига,реалу... ну я надеюсь что реал попробует сначала с мбаппе договориться,
Стали известны требования по зарплате форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
По информации Goal.com, в новом клубе норвежец хочет зарабатывать 35 миллионов евро в год.
Такие запросы могут помешать 20-летнему футболисту перейти в «Реал» или «Барселону», которые не готовы платить ему столько.
- В текущем сезоне Холанд забил 33 гола и сделал 10 ассистов в 35 матчах.
- Его рыночная стоимость – 110 миллионов евро.