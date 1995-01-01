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    Goal: Холанд хочет зарабатывать в новом клубе 35 миллионов в год

    Стали известны требования по зарплате форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

    По информации Goal.com, в новом клубе норвежец хочет зарабатывать 35 миллионов евро в год.

    Такие запросы могут помешать 20-летнему футболисту перейти в «Реал» или «Барселону», которые не готовы платить ему столько.

    • В текущем сезоне Холанд забил 33 гола и сделал 10 ассистов в 35 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 110 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 20:27
    Комментарии7
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      Рейтинг: +10653

      DeStar 11 минут назад

      дохрена, стопудова дело больше в агенте, чем в нем. Агент то пообещать может что угодно, в стиле " а хошь 35 лямов в год? - конечно хочу, и пошли искать, шарахаться по клубам предлагая холанда, если никто не возьмет - планочку снизят, но возьмут, сити может если агуэро уйдет, или в псж если уйдет мбаппе или неймар, или МЮ - а че нет то, юве? да клубов дофига,реалу... ну я надеюсь что реал попробует сначала с мбаппе договориться,

      1
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      Рейтинг: +11737

      Cules2013 > DeStar 3 минуты назад

      ещё неизвестно, насколько это правда. сейчас почти не осталось адекватных СМИ, особенно спортивных.

      0
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      Рейтинг: +9464

      BRO_football 21 минуту назад

      И правильно делает. Ему сейчас и в Боруссии комфортно. А если и переезжать куда-либо, то только за большие деньги.

      0
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      Рейтинг: +3046

      Fusballer 25 минут назад

      Даже Дзюба не получает столько. А тут какой-то сопляк просит.

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      Рейтинг: +16976

      vladimir-7 > Fusballer 5 минут назад

      Дзюба в год получает в 10 раз меньше, чем хочет получать Холанд.

      0
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      Рейтинг: +2470

      FENIX-SL 32 минуты назад

      почему не 70 млн в год?

      как бы хорошо он не играл
      но такие деньги может запросить наверное какой нибудь Де Брюйне..который целиком игру команды создает..и то маразм..
      а таранный форвард что то не вывез МС..и такие запросы уже)

      1
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      Рейтинг: +46570

      portero 36 минут назад

      Да...уж...

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