Goal: Холанд хочет зарабатывать в новом клубе 35 миллионов в год

Стали известны требования по зарплате форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

По информации Goal.com, в новом клубе норвежец хочет зарабатывать 35 миллионов евро в год.

Такие запросы могут помешать 20-летнему футболисту перейти в «Реал» или «Барселону», которые не готовы платить ему столько.