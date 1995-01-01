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    Влашич создает больше всех голевых моментов в РПЛ. Дзюба и Ларссон – в топ-5

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич создает больше голевых моментов, чем любой другой футболист РПЛ, сообщает Opta.

    23-летний хорватский хавбек создал 67 опасных моментов в текущем сезоне РПЛ. Вторым стал полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски (63), третьим – защитник «Зенита» Дуглас Сантос (54).

    Нападающий петербуржцев Артем Дзюба создал 50 голевых моментов. Форвард «Спартака» Джордан Ларссон – 46.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: -94

      Свин-токсик 7 минут назад

      Футбольная статистика - орудие маркетолога.

      0
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      Рейтинг: +12403

      KLIM777 45 минут назад

      еврокубки все провалили, так что покуй, что там создают

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