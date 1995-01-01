Влашич создает больше всех голевых моментов в РПЛ. Дзюба и Ларссон – в топ-5

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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич создает больше голевых моментов, чем любой другой футболист РПЛ, сообщает Opta.
23-летний хорватский хавбек создал 67 опасных моментов в текущем сезоне РПЛ. Вторым стал полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски (63), третьим – защитник «Зенита» Дуглас Сантос (54).
Нападающий петербуржцев Артем Дзюба создал 50 голевых моментов. Форвард «Спартака» Джордан Ларссон – 46.
- Влашич – третий по стоимости футболист вне топ-5 лиг и самый дорогой игрок РПЛ.