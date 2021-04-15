Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов: «Мы не можем запретить футболистам «Зенита» и «Сочи» целоваться»

Орлов: «Мы не можем запретить футболистам «Зенита» и «Сочи» целоваться»

15 апреля 2021, 23:27
20

Журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о матче 25-го тура РПЛ между «Сочи» и «Зенитом».

  • Петербуржцы уступали в счете, но в итоге выиграли 2:1.
  • У сочинцев четыре поражения в четырех встречах РПЛ с этим соперником.

«Что я только не слышал. «Да «Сочи» – это вторая команда, «Зенит-2». «Она три матча уже проиграла». Но «Зенит» вытащил, два потрясающих мяча забил Сердар Азмун.

Ну что тут говорить? Игроки «Сочи» что, ноги убирали? Они повели в счете – 1:0. Они переиграли в центре поля Малкома, Вендела и Кузяева. Если бы у них был мастер-голеадор, какой-то хороший реализатор, они бы забили.

Футболисты «Зенита» и «Сочи» обнимались и целовались, а при счете 1:2 сочинцы бросили играть? Да ну ладно. Во-первых, мы не можем запретить целоваться. Ну нельзя запрещать людям целоваться.

Это последнее, на что еще наш суд не может наложить запрет. Если в регламенте прописаны запреты, надо наказывать рублем», – сказал Орлов.

Источник: Ютуб-канал «Эхо Петербурга»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Орлов Геннадий
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Вомбат
1618519273
Во время игры что ли они обнимались? После игры двое друзей на поле обнялись. И что-то я не припомню, чтобы они при этом целовались. Орлов давно уже в маразме, и брать у него интервью, тем более такое агресивное -- цинично. Эхо Петербурга -- красно-белый ресурс, филиал Эха Москвы.
Ответить
SanInstructor
1618519616
у Орлова беда с головой...
Ответить
NewLife
1618521107
Залили Генку божьей росой. Целоваться футболистам - это некрасиво и негигиенично, но коментаторам нести ахинею надо бы запретить.
Ответить
JTherry
1618521283
Орлов подбросил тему дня: "мы не можем запретить футболистам Зенита и Сочи целоваться..."))
Ответить
ivany4
1618521542
Зараза рукоблуда и Азмуна расползается по РПЛ. И в первых рядах, как и должно быть, - фарм клуб Сочи.))
Ответить
Dizgen
1618544600
Пид..ы, че с них взять.
Ответить
mamba9090909
1618549599
О, сколько озабоченных засуетилось в теме, и все из Спартака. Сексуально озабоченный клуб. Любимую темку им подкинули.)))
Ответить
momwig_
1618558207
Едва ли не единственный человек, успешно монетизировавший маразм.
Ответить
Из Твери Леха
1618570500
Поглядим как Химки будут свиньям сливать. Все же фарм как никак.
Ответить
kvm
1618586585
«Мы не можем запретить п*д*растам из «Зенита» и «Сочи» целоваться»
Ответить
Главные новости
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
1
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
6
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
21
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
47
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
21
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
12
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
8
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
15
Все новости
Все новости
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
21:03
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
20:24
3
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
19:31
1
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
47
Позиция агента Дивеева об удалении игрока в Воронеже
19:21
5
Фанаты «Спартака» отреагировали на сомнительную победу «Зенита» в Воронеже
19:13
4
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
21
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо»: 29 августа 2026
18:49
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
12
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
8
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
15
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
27
Реакция Ловчева на скандальный пенальти в Воронеже
18:04
16
Мнение тренера «Факела» об обидном поражении от «Зенита»
17:49
8
Семак прокомментировал выстраданную победу «Зенита» над «Факелом»
17:44
6
Федотов проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
17:39
19
Карпукас: «Зенит» заслужил победу над «Факелом», и не один в мяч»
17:29
10
Дивеев удален за грязный прием и пропустит матч с ЦСКА
17:24
19
РПЛ. «Зенит» вырвал победу над «Факелом» (1:0), забив с пенальти на 92-й минуте
16:58
174
ВидеоОбзор матча «Факел» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
16:58
ЦСКА поспорит с «Аяксом» за участника ЧМ-2026
16:50
2
Бубнов высказался о травме лидера «Краснодара»
16:43
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
16:35
5
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ростов»: 29 августа 2026
16:22
ЦСКА согласовал трансфер правого защитника
16:16
1
«Родина» хочет арендовать экс-защитника ЦСКА
15:59
1
Бубнов раскритиковал тренера «Спартака» Карседо: «Очень сильно подмочил свою репутацию»
15:30
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+