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    Орлов: «Мы не можем запретить футболистам «Зенита» и «Сочи» целоваться»

    Журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о матче 25-го тура РПЛ между «Сочи» и «Зенитом».

    • Петербуржцы уступали в счете, но в итоге выиграли 2:1.
    • У сочинцев четыре поражения в четырех встречах РПЛ с этим соперником.

    «Что я только не слышал. «Да «Сочи» – это вторая команда, «Зенит-2». «Она три матча уже проиграла». Но «Зенит» вытащил, два потрясающих мяча забил Сердар Азмун.

    Ну что тут говорить? Игроки «Сочи» что, ноги убирали? Они повели в счете – 1:0. Они переиграли в центре поля Малкома, Вендела и Кузяева. Если бы у них был мастер-голеадор, какой-то хороший реализатор, они бы забили.

    Футболисты «Зенита» и «Сочи» обнимались и целовались, а при счете 1:2 сочинцы бросили играть? Да ну ладно. Во-первых, мы не можем запретить целоваться. Ну нельзя запрещать людям целоваться.

    Это последнее, на что еще наш суд не может наложить запрет. Если в регламенте прописаны запреты, надо наказывать рублем», – сказал Орлов.

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    Источник: Ютуб-канал «Эхо Петербурга»

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    15.04.2021 23:27
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7661

      ivany4 24 минуты назад

      Зараза рукоблуда и Азмуна расползается по РПЛ.
      И в первых рядах, как и должно быть, - фарм клуб Сочи.))

      2
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      Рейтинг: +12795

      JTherry 29 минут назад

      Орлов подбросил тему дня: "мы не можем запретить футболистам Зенита и Сочи целоваться..."))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8554

      NewLife 32 минуты назад

      Залили Генку божьей росой. Целоваться футболистам - это некрасиво и негигиенично, но коментаторам нести ахинею надо бы запретить.

      3
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      Рейтинг: +560

      SanInstructor 56 минут назад

      у Орлова беда с головой...

      3
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      Рейтинг: +8142

      Вомбат 1 час назад

      Во время игры что ли они обнимались? После игры двое друзей на поле обнялись. И что-то я не припомню, чтобы они при этом целовались. Орлов давно уже в маразме, и брать у него интервью, тем более такое агресивное -- цинично. Эхо Петербурга -- красно-белый ресурс, филиал Эха Москвы.

      4
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      Рейтинг: +6848

      GoLenaStop > Вомбат 46 минут назад

      Подонки, однозначно!

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