Орлов: «Мы не можем запретить футболистам «Зенита» и «Сочи» целоваться»

Журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о матче 25-го тура РПЛ между «Сочи» и «Зенитом».

Петербуржцы уступали в счете, но в итоге выиграли 2:1.

У сочинцев четыре поражения в четырех встречах РПЛ с этим соперником.

«Что я только не слышал. «Да «Сочи» – это вторая команда, «Зенит-2». «Она три матча уже проиграла». Но «Зенит» вытащил, два потрясающих мяча забил Сердар Азмун.

Ну что тут говорить? Игроки «Сочи» что, ноги убирали? Они повели в счете – 1:0. Они переиграли в центре поля Малкома, Вендела и Кузяева. Если бы у них был мастер-голеадор, какой-то хороший реализатор, они бы забили.

Футболисты «Зенита» и «Сочи» обнимались и целовались, а при счете 1:2 сочинцы бросили играть? Да ну ладно. Во-первых, мы не можем запретить целоваться. Ну нельзя запрещать людям целоваться.

Это последнее, на что еще наш суд не может наложить запрет. Если в регламенте прописаны запреты, надо наказывать рублем», – сказал Орлов.