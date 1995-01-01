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    Клопп: «Если бы забили «Реалу» в первые 15 минут, все могло сложиться иначе»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги противостояния с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    • На «Энфилде» команды сыграли вничью (0:0).
    • В первой игре мадридцы дома победили со счетом 3:1.

    «Положение становилось для нас все сложнее и сложнее. Мы начали очень хорошо и сразу создали немало моментов. Во втором тайме «Реал» уже чуть больше контролировал ситуацию.

    Нам необходимо попасть в Лигу чемпионов и в следующем сезоне. Мы – «Ливерпуль», мы любим этот турнир. Он по-настоящему важен для нас.

    Третий пропущенный гол в Мадриде стал для нас огромным разочарованием. Если бы сегодня забили в первые 15 минут, то все могло сложиться иначе», – сказал Клопп.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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