Клопп: «Если бы забили «Реалу» в первые 15 минут, все могло сложиться иначе»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги противостояния с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

На «Энфилде» команды сыграли вничью (0:0).

В первой игре мадридцы дома победили со счетом 3:1.

«Положение становилось для нас все сложнее и сложнее. Мы начали очень хорошо и сразу создали немало моментов. Во втором тайме «Реал» уже чуть больше контролировал ситуацию.

Нам необходимо попасть в Лигу чемпионов и в следующем сезоне. Мы – «Ливерпуль», мы любим этот турнир. Он по-настоящему важен для нас.

Третий пропущенный гол в Мадриде стал для нас огромным разочарованием. Если бы сегодня забили в первые 15 минут, то все могло сложиться иначе», – сказал Клопп.