Нойер: «Бавария» вылетела, потому что упустила массу моментов в первом матче с «ПСЖ»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов от «ПСЖ» (2:3, 1:0).

«Мы выбыли из борьбы не из-за сегодняшнего матча, а потому что в первой игре результат был не тот, что нам нужен. Было очень обидно, поскольку упустили тогда массу моментов. Доигрываем сезон из последних сил.

Против таких сильных соперников приходится особенно туго. Но в любом случае мы выложились без остатка», – цитирует Нойера пресс-служба УЕФА.