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    Нойер: «Бавария» вылетела, потому что упустила массу моментов в первом матче с «ПСЖ»

    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов от «ПСЖ» (2:3, 1:0).

    «Мы выбыли из борьбы не из-за сегодняшнего матча, а потому что в первой игре результат был не тот, что нам нужен. Было очень обидно, поскольку упустили тогда массу моментов. Доигрываем сезон из последних сил.

    Против таких сильных соперников приходится особенно туго. Но в любом случае мы выложились без остатка», – цитирует Нойера пресс-служба УЕФА.

    • Впервые в истории действующий победитель ЛЧ вылетел из турнира от команды, которую обыграл в финале прошлого сезона.
    • «Бавария» оформила 100-ю победу в плей-офф Лиги чемпионов.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +137

      teodogat 1 час назад

      Ну и ты не выручил когда в том матче между ног пропускал...

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