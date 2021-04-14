Нойер: «Бавария» вылетела, потому что упустила массу моментов в первом матче с «ПСЖ»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов от «ПСЖ» (2:3, 1:0).
«Мы выбыли из борьбы не из-за сегодняшнего матча, а потому что в первой игре результат был не тот, что нам нужен. Было очень обидно, поскольку упустили тогда массу моментов. Доигрываем сезон из последних сил.
Против таких сильных соперников приходится особенно туго. Но в любом случае мы выложились без остатка», – цитирует Нойера пресс-служба УЕФА.
- Впервые в истории действующий победитель ЛЧ вылетел из турнира от команды, которую обыграл в финале прошлого сезона.
- «Бавария» оформила 100-ю победу в плей-офф Лиги чемпионов.
Источник: сайт УЕФА