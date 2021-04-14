Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Нойер: «Бавария» вылетела, потому что упустила массу моментов в первом матче с «ПСЖ»

Нойер: «Бавария» вылетела, потому что упустила массу моментов в первом матче с «ПСЖ»

14 апреля 2021, 00:50
5

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов от «ПСЖ» (2:3, 1:0).

«Мы выбыли из борьбы не из-за сегодняшнего матча, а потому что в первой игре результат был не тот, что нам нужен. Было очень обидно, поскольку упустили тогда массу моментов. Доигрываем сезон из последних сил.

Против таких сильных соперников приходится особенно туго. Но в любом случае мы выложились без остатка», – цитирует Нойера пресс-служба УЕФА.

  • Впервые в истории действующий победитель ЛЧ вылетел из турнира от команды, которую обыграл в финале прошлого сезона.
  • «Бавария» оформила 100-ю победу в плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Бавария ПСЖ Нойер Мануэль
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
teodogat
1618351106
Ну и ты не выручил когда в том матче между ног пропускал...
Ответить
Cules2013
1618385842
Бавария невыразительно сыграла и в защите, и в нападении. По итогу, следует сказать, что ПСЖ в целом оказался сильнее, причём ощутимо. Без Гнабри и Левандовского атака Баварии превратилась в навесы на Шупо-Мотинга, а в защите просто беда - на скорости и финтами нападение ПСЖ просто разрывало оборону немцев. Поэтому, если уж кто и должен жаловаться на невезение в реализации, так это ПСЖ. Бавария могла дважды устроиться на разгром в +3-4 мяча. В ответке многое тащил Нойер. Был уверен, что Бавария пройдёт ПСЖ, ведь парижане не славятся ни крепкой защитой, ни победами на характере. Оказалось, что и без этого нынешнюю Баварию можно пройти. Немцы как-то на автопилоте играли, и тактически Флик ничего особенного не придумал. Понятно, что травмы и пр. проблемы, но у кого их нет? Неужели всё настолько держится на одних Нойере и Левандовски? Бавария чем-то мне напомнила Ливерпуль - пока вся команда в пиковой форме - мы рвём и мечем, как только теряем несколько лидеров или пройден пик, то уже сразу серьёзные проблемы. Не хватает запаса прочности и плана Б. Тем не менее, Бавария сыграла достойно. Могло быть и хуже.
Ответить
zigbert
1618495008
Надо сказать что Нойер в этой игре показал классную игру. Конечно немцы могли победить ПСЖ по сумме двух матчей но видимо это был не их день.
Ответить
Главные новости
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
6
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
19:47
19
РПЛ. «Краснодар» благодаря Жубалу победил «Ростов» (1:0) и идет без потерь
19:30
47
Губернатор высказался о скандальном поражении «Факела» от «Зенита»
19:01
21
Рабинер прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
18:41
12
Реакция Федотова на удаление Дивеева в Воронеже
18:35
8
Семак обвинил судью в удалении Дивеева
18:25
15
Фанаты «Факела» оскорбляли «Зенит» после скандального пенальти
18:13
26
Все новости
Все новости
В «Сабахе» прокомментировали результаты жеребьeвки общего этапа ЛЧ
14:06
1
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
Вчера, 13:40
4
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
Вчера, 12:59
7
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
27 августа
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
27 августа
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
27 августа
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
27 августа
5
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
27 августа
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
27 августа
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+