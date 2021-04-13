Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед» в обмен на Погба

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть команду в случае ее непопадания в Лигу чемпионов на следующий сезон.
По информации Calciomercato, один из вариантов продолжения карьеры для португальца – возвращение в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб может включить в сделку полузащитника Поля Погба.
Также не исключен трансфер 36-летнего форварда в «ПСЖ», где его рассматривают в качестве замены для Килиана Мбаппе.
- Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года.
- В 126 матчах он забил 97 голов и сделал 22 ассиста.
- Контракт между сторонами истекает по окончании следующего сезона.
Источник: Calciomercato