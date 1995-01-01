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    Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед» в обмен на Погба

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть команду в случае ее непопадания в Лигу чемпионов на следующий сезон.

    По информации Calciomercato, один из вариантов продолжения карьеры для португальца – возвращение в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб может включить в сделку полузащитника Поля Погба.

    Также не исключен трансфер 36-летнего форварда в «ПСЖ», где его рассматривают в качестве замены для Килиана Мбаппе.

    • Роналду выступает за «Ювентус» с 2018 года.
    • В 126 матчах он забил 97 голов и сделал 22 ассиста.
    • Контракт между сторонами истекает по окончании следующего сезона.

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    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 17:00
    Комментарии1
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      Рейтинг: +723

      MU-fanatic 2 минуты назад

      вот на куя он нужен

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