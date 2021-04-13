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    Талалаев: «Заранее сказал руководителям «Ахмата», что «Крылья» пройдут «Динамо»

    Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев дал понять, что результат матча 1/4 финала Кубка России между «Крыльями Советов» и «Динамо» его не удивил.

    • Самарцы победили со счетом 2:0.
    • В полуфинале турнира «Крылья» сыграют с «Ахматом».
    • Встреча состоится 21 апреля в Грозном.

    – В полуфинале Кубка вам достались «Крылья», а не ЦСКА или «Локо». Повезло?

    – Только участники финала скажут, кому повезло, а кому нет. «Крылья» сегодня – одна из самых играющих команд в России.

    Наша главная задача – донести это до футболистов «Ахмата». Я, кстати, заранее сказал руководителям, что «Крылья» пройдут «Динамо».

    – Почему?

    – «Динамо» было хорошо в начале года, но сейчас уровень игры этой команды идет вниз. Поэтому я сказал: «Если не будет форс-мажоров и судейских ошибок, дальше пройдет Самара». Так и получилось.

    В прошлом году я готовил «Химки», которые добрались до финала. Сегодня Самара – тот же случай, им все равно, кому противостоять. Они играют в очень хороший футбол – быстрый, задорный, организованный. Тем не менее, конечно же, «Крылья Советов» для нас – лучший вариант из всех возможных.

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    Источник: Sport24

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