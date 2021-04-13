Талалаев: «Заранее сказал руководителям «Ахмата», что «Крылья» пройдут «Динамо»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев дал понять, что результат матча 1/4 финала Кубка России между «Крыльями Советов» и «Динамо» его не удивил.

Самарцы победили со счетом 2:0.

В полуфинале турнира «Крылья» сыграют с «Ахматом».

Встреча состоится 21 апреля в Грозном.

– В полуфинале Кубка вам достались «Крылья», а не ЦСКА или «Локо». Повезло?

– Только участники финала скажут, кому повезло, а кому нет. «Крылья» сегодня – одна из самых играющих команд в России.

Наша главная задача – донести это до футболистов «Ахмата». Я, кстати, заранее сказал руководителям, что «Крылья» пройдут «Динамо».

– Почему?

– «Динамо» было хорошо в начале года, но сейчас уровень игры этой команды идет вниз. Поэтому я сказал: «Если не будет форс-мажоров и судейских ошибок, дальше пройдет Самара». Так и получилось.

В прошлом году я готовил «Химки», которые добрались до финала. Сегодня Самара – тот же случай, им все равно, кому противостоять. Они играют в очень хороший футбол – быстрый, задорный, организованный. Тем не менее, конечно же, «Крылья Советов» для нас – лучший вариант из всех возможных.