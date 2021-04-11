«Зенит» заключил соглашение о сотрудничестве с «Сепаханом» из Ирана

«Зенит» обзавелся партнером в Азии. Им стал иранский клуб «Сепахан». Соглашение подписано накануне.

«10 апреля генеральные директоры «Зенита» и «Сепахана», Александр Медведев и Мохаммад Реза Сакет, подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает взаимодействие клубов в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов, развития основных и женских команд. Клубы также договорились о проведении тренерских курсов в Петербурге и Иране, сотрудничестве с целью развития молодых футболистов и проведении товарищеских матчей.

Срок действия меморандума составляет два года и может быть продлен по желанию сторон», – сообщил «Зенит».