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    «Зенит» заключил соглашение о сотрудничестве с «Сепаханом» из Ирана

    «Зенит» обзавелся партнером в Азии. Им стал иранский клуб «Сепахан». Соглашение подписано накануне.

    «10 апреля генеральные директоры «Зенита» и «Сепахана», Александр Медведев и Мохаммад Реза Сакет, подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве.

    Документ предусматривает взаимодействие клубов в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов, развития основных и женских команд. Клубы также договорились о проведении тренерских курсов в Петербурге и Иране, сотрудничестве с целью развития молодых футболистов и проведении товарищеских матчей.

    Срок действия меморандума составляет два года и может быть продлен по желанию сторон», – сообщил «Зенит».

    • «Сепахан» из Исфахана — 5-кратный чемпион Ирана и 4-кратный обладатель национального Кубка, единственный клуб в истории Ирана, сумевший выйти в финал азиатской Лиги чемпионов и принявший участие в клубном чемпионате мира (2007).
    • Общая стоимость состава «Сепахана» – 10,48 миллиона евро.
    • Сейчас команда идет в чемпионате Ирана 2-й.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +112

      вальтер79 5 минут назад

      однако)))))))

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      Рейтинг: +11775

      Persona_non_Grata 33 минуты назад

      " Це - пахан " , а это точно иранский клуб ? ))

      0
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      Рейтинг: -47

      Землякруглая 39 минут назад

      "Сепахан" будет поставлять молодых иранцев в раздевалку для дзюбы.

      0
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      Рейтинг: +11662

      Cules2013 40 минут назад

      Азмун подсобил? Или просто натолкнул на мысль?

      0
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      Рейтинг: +11715

      Skull_Boy 1 час назад

      Взаимодействие клубов в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов, развития основных и женских команд - откуда это в болоте, если за 10 лет нет ни одного игрока из своей академии, с немецким Шальке тоже договор подписан и толку, только деньги у них пи_здят с трансферов и сразу немцы скатились с топ-4 до жопы и максимум чему питер может научить, как правильно работать с судьями, которые через ВАР засчитывают гол рукой с оффсайда

      2
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      Рейтинг: -1516

      Аденн 1 час назад

      дЗюба будет проводить мастер классы.

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