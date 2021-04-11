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  • «Зенит» заключил соглашение о сотрудничестве с «Сепаханом» из Ирана

«Зенит» заключил соглашение о сотрудничестве с «Сепаханом» из Ирана

11 апреля 2021, 14:46
6

«Зенит» обзавелся партнером в Азии. Им стал иранский клуб «Сепахан». Соглашение подписано накануне.

«10 апреля генеральные директоры «Зенита» и «Сепахана», Александр Медведев и Мохаммад Реза Сакет, подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает взаимодействие клубов в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов, развития основных и женских команд. Клубы также договорились о проведении тренерских курсов в Петербурге и Иране, сотрудничестве с целью развития молодых футболистов и проведении товарищеских матчей.

Срок действия меморандума составляет два года и может быть продлен по желанию сторон», – сообщил «Зенит».

  • «Сепахан» из Исфахана — 5-кратный чемпион Ирана и 4-кратный обладатель национального Кубка, единственный клуб в истории Ирана, сумевший выйти в финал азиатской Лиги чемпионов и принявший участие в клубном чемпионате мира (2007).
  • Общая стоимость состава «Сепахана» – 10,48 миллиона евро.
  • Сейчас команда идет в чемпионате Ирана 2-й.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (6)
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Skull_Boy
1618142296
Взаимодействие клубов в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов, развития основных и женских команд - откуда это в болоте, если за 10 лет нет ни одного игрока из своей академии, с немецким Шальке тоже договор подписан и толку, только деньги у них пи_здят с трансферов и сразу немцы скатились с топ-4 до жопы и максимум чему питер может научить, как правильно работать с судьями, которые через ВАР засчитывают гол рукой с оффсайда
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Cules2013
1618143522
Азмун подсобил? Или просто натолкнул на мысль?
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вальтер79
1618145615
однако)))))))
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Hektor 84
1618150115
Для шлюбы будут поставлять молоденьких иранцев
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zigbert
1618253470
Почему то выбрали именно Иран?
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