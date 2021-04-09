Карпин: «Суть не в том, что Соболев плохой. «Спартак» банально выбивал мяч на него»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал свое высказывание о нападающем «Спартака» Александре Соболеве после матча 24-го тура РПЛ.

Форвард москвичей оформил дубль, а Карпин отреагировал на это так: «Игру смотрели? Что он сделал? Рикошет, воспользовался ростом. Что еще?»

– Нужно было сдерживать весь «Спартак», а не только того, кто завершал – и Мозеса, забившего первый гол, и Айртона, подававшего слева перед вторым мячом москвичей, и создававшего остроту Промеса. Если бы держали их, возможно, и Соболев на забил бы.

В общем, суть в том, что нужно не давать развернуться всей команде соперника, будь то «Спартак», «Рубин», «Зенит», «Химки» – да кто угодно. А не в том, что Александр плохой.

– На той же пресс-конференции вы произнесли такую фразу: «Спартак» играл невычурно». Что в это вкладывали? Что не в своем в стиле, без изюминки?

– Кажется, на следующий день прочитал слова Тедеско: «Да, мы играли просто». Что здесь еще говорить? Да, просто – банально выбивали мяч на центрального нападающего при нашем прессинге. Еще раз замечу: это не я сказал, а Тедеско.

Соболев забил 12 мячей в 17 матчах текущего сезона РПЛ.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м. «Ростов» занимает 8-е место.

Карпин – о дубле Соболева: «Игру смотрели? Что он сделал? Рикошет, воспользовался ростом. Что еще?»