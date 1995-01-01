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    Карпин: «Суть не в том, что Соболев плохой. «Спартак» банально выбивал мяч на него»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал свое высказывание о нападающем «Спартака» Александре Соболеве после матча 24-го тура РПЛ.

    Форвард москвичей оформил дубль, а Карпин отреагировал на это так: «Игру смотрели? Что он сделал? Рикошет, воспользовался ростом. Что еще?»

    – Нужно было сдерживать весь «Спартак», а не только того, кто завершал – и Мозеса, забившего первый гол, и Айртона, подававшего слева перед вторым мячом москвичей, и создававшего остроту Промеса. Если бы держали их, возможно, и Соболев на забил бы.

    В общем, суть в том, что нужно не давать развернуться всей команде соперника, будь то «Спартак», «Рубин», «Зенит», «Химки» – да кто угодно. А не в том, что Александр плохой.

    – На той же пресс-конференции вы произнесли такую фразу: «Спартак» играл невычурно». Что в это вкладывали? Что не в своем в стиле, без изюминки?

    – Кажется, на следующий день прочитал слова Тедеско: «Да, мы играли просто». Что здесь еще говорить? Да, просто – банально выбивали мяч на центрального нападающего при нашем прессинге. Еще раз замечу: это не я сказал, а Тедеско.

    • Соболев забил 12 мячей в 17 матчах текущего сезона РПЛ.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м. «Ростов» занимает 8-е место.

    Карпин – о дубле Соболева: «Игру смотрели? Что он сделал? Рикошет, воспользовался ростом. Что еще?»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:44
    Комментарии6
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      Рейтинг: +8423

      NewLife 7 минут назад

      Это ты объясняй своим кривоногим, а не Соболю. Мы игру смотрели, в отличии от тебя, Валэра))

      0
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      Рейтинг: +7593

      ivany4 21 минуту назад

      Очередное вью Валеры, показывает, насколько тупы журналисты освещающие футбол. Им русским языком сказали: "В общем, суть в том, что нужно не давать развернуться всей команде соперника, будь то «Спартак», «Рубин», «Зенит», «Химки»"... далее по тексту. Но им надо выбрать именно то, на чем можно хайпануть, не оценивая саму игру и игровые ситуации.
      Правильно, что всех этих "экспертов" от футбола посылают в далекие путешествия, порой и эротические.))

      1
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      Рейтинг: +9400

      Hektor 84 27 минут назад

      Валера кто твоим кривоножкам мешал так играть? Умей держать удар после поражений! После поражений Валера начинает нести пургу.

      3
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      Рейтинг: +5943

      серега кашин 1 час назад

      каждый использует все свои силы, а еще надо оказаться в той точке чтоб мяч прилител и выпрыгнуть,а а самое главное в ворота попасть

      2
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      Рейтинг: +2901

      Fusballer 1 час назад

      Команда банально выбивала мяч на него = лучший игрок в истории России, заслуженный мастер спорта, рекордсмен!

      3
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      Рейтинг: +21657

      Боцман59rus 1 час назад

      Такую блевотину развели писаки, да ещё и Валеру с Тедди приплели мудачье)

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