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  • Карпин: «Суть не в том, что Соболев плохой. «Спартак» банально выбивал мяч на него»

Карпин: «Суть не в том, что Соболев плохой. «Спартак» банально выбивал мяч на него»

9 апреля 2021, 12:44
13

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал свое высказывание о нападающем «Спартака» Александре Соболеве после матча 24-го тура РПЛ.

Форвард москвичей оформил дубль, а Карпин отреагировал на это так: «Игру смотрели? Что он сделал? Рикошет, воспользовался ростом. Что еще?»

– Нужно было сдерживать весь «Спартак», а не только того, кто завершал – и Мозеса, забившего первый гол, и Айртона, подававшего слева перед вторым мячом москвичей, и создававшего остроту Промеса. Если бы держали их, возможно, и Соболев на забил бы.

В общем, суть в том, что нужно не давать развернуться всей команде соперника, будь то «Спартак», «Рубин», «Зенит», «Химки» – да кто угодно. А не в том, что Александр плохой.

– На той же пресс-конференции вы произнесли такую фразу: «Спартак» играл невычурно». Что в это вкладывали? Что не в своем в стиле, без изюминки?

– Кажется, на следующий день прочитал слова Тедеско: «Да, мы играли просто». Что здесь еще говорить? Да, просто – банально выбивали мяч на центрального нападающего при нашем прессинге. Еще раз замечу: это не я сказал, а Тедеско.

  • Соболев забил 12 мячей в 17 матчах текущего сезона РПЛ.
  • «Спартак» идет в РПЛ 2-м. «Ростов» занимает 8-е место.

Карпин – о дубле Соболева: «Игру смотрели? Что он сделал? Рикошет, воспользовался ростом. Что еще?»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Соболев Александр Карпин Валерий
Комментарии (13)
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Боцман59rus
1617962261
Такую блевотину развели писаки, да ещё и Валеру с Тедди приплели мудачье)
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Fusballer
1617962683
Команда банально выбивала мяч на него = лучший игрок в истории России, заслуженный мастер спорта, рекордсмен!
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серега кашин
1617963436
каждый использует все свои силы, а еще надо оказаться в той точке чтоб мяч прилител и выпрыгнуть,а а самое главное в ворота попасть
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Hektor 84
1617966133
Валера кто твоим кривоножкам мешал так играть? Умей держать удар после поражений! После поражений Валера начинает нести пургу.
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ivany4
1617966508
Очередное вью Валеры, показывает, насколько тупы журналисты освещающие футбол. Им русским языком сказали: "В общем, суть в том, что нужно не давать развернуться всей команде соперника, будь то «Спартак», «Рубин», «Зенит», «Химки»"... далее по тексту. Но им надо выбрать именно то, на чем можно хайпануть, не оценивая саму игру и игровые ситуации. Правильно, что всех этих "экспертов" от футбола посылают в далекие путешествия, порой и эротические.))
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NewLife
1617967368
Это ты объясняй своим кривоногим, а не Соболю. Мы игру смотрели, в отличии от тебя, Валэра))
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NewLife
1617971947
"В общем, суть в том, что нужно не давать развернуться всей команде соперника" Суть в том, что ты говоришь банальности, а на самом деле, тренер так себе, что подтверждается всей предыдущей карьерой в России и за рубежом. На Матч тв у тебя не плохо получалось в их дуду дудеть.
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Генрих121
1617984632
Не отвечает за слова...Когда понял, что чушь сморозил, сразу заднюю дал...Не так поняли ,не тот контекст... Консультанта ,что ли найми, раз мысль не можешь сформулировать..
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ySS
1617989319
Да ладно, Валера, и игра уже в прошлом и заявления тоже. Впереди новый тур, а там Рубин в гости приедет. Если снова Норманн не выйдет и Байрамян на последний рывок, то хорошего результата ждать не приходится.
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inzek
1618010328
суть в том что Карпин бредит. у самого команда играет через 3 матча и то по пятницам
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