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    Карпин – о дубле Соболева: «Игру смотрели? Что он сделал? Рикошет, воспользовался ростом. Что еще?»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил игру форварда «Спартака» Александра Соболева в очном матче (2:3). Спартаковец оформил дубль.

    – Соболев забил два мяча. У «Ростова» не было защитников центральных? Или дело не в этом?

    – Игру смотрели? Ну что Соболев сделал? Рикошет – забил, на стандарте воспользовался ростом. Что еще? Что-то видели еще?

    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
    • Форвард сборной России Соболев – 4-й бомбардир сезона РПЛ.
    • «Ростов» занимает 8-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

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    04.04.2021 22:49
    Комментарии11
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      Рейтинг: -23

      oleg3k 23 минуты назад

      То-то я смотрю на карпине лица не было, после финального свистка.Сбитый лётчик,он и в Ростове сбитый лётчик.

      2
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      Рейтинг: +3245

      Из Твери Леха > oleg3k 3 минуты назад

      Карпуша уже столько раз поимел спартак, что и проиграть незазорно. Тем более залетали тухлые голы с рикошетов.

      0
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      Рейтинг: +12469

      JTherry 1 час назад

      а Ростов, что сделал?) только один гол "свой" забил, за второй - благодари Маслова...

      2
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      Рейтинг: +45

      Shamil79 1 час назад

      не верю что Соболев ничего не сделал...был нацелен на ворота и забил...удачи в сборной!!!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +21587

      Боцман59rus 1 час назад

      Какие вопросы, такие и ответы...
      Валера очевидно думает, что он априори должен Спартак обыгрывать

      1
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      Рейтинг: +197

      Лфшт 1 час назад

      1й на координации и голевом чутье. 2й выбор позиции, игра головой. Есть за что. Валерий Георгриевич хороший и не любит проигрывать. Журналистам минус, формулировка вопроса... слов нет.

      2
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      Рейтинг: +1962

      ySS 1 час назад

      От него ничего больше и не требовалось)
      Досадно, конечно, бывает)

      2
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      Рейтинг: +14674

      derrik2000 1 час назад

      Так, Валера, именно за УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ БОРОТЬСЯ за "верхний" мяч непосредственно около или уже в пределах вратарской площади соперника, используя преимущество своего роста и УМЕНИЕ ВЫИГРЫВАТЬ эту борьбу за мяч, нанося потом либо удар по воротам. либо делая передачу на партнёра, и ценятся высокие нападающие.


      P.S. Кроме Питера Крауча, который в своё время играл за МЮ. ))))

      1
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      Рейтинг: +101

      Санчес65 1 час назад

      Валера ты футбол жопой что ли смотришь?

      2
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      Рейтинг: +1612

      Play > Санчес65 1 час назад

      А ты чем смотришь? Всё верно, свои моменты реализовал - молодец, лучший игрок матча? не смешите. Мозес на фланге все атаки Спартака вёл, Зобнин центр поля съел полностью. Соболев вечно сваливался на фланг, где 100500 раз потерял мяч, вместо того, чтобы делать своё дело в штрафной.

      0
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      Рейтинг: +1882

      Aston 1 час назад

      Люблю Карпина и за многое ему благодарен,Но мужик взрослый,пора научиться проигрывать

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