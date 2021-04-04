Карпин – о дубле Соболева: «Игру смотрели? Что он сделал? Рикошет, воспользовался ростом. Что еще?»

То-то я смотрю на карпине лица не было, после финального свистка.Сбитый лётчик,он и в Ростове сбитый лётчик.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил игру форварда «Спартака» Александра Соболева в очном матче (2:3). Спартаковец оформил дубль.
– Соболев забил два мяча. У «Ростова» не было защитников центральных? Или дело не в этом?
– Игру смотрели? Ну что Соболев сделал? Рикошет – забил, на стандарте воспользовался ростом. Что еще? Что-то видели еще?
- «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
- Форвард сборной России Соболев – 4-й бомбардир сезона РПЛ.
- «Ростов» занимает 8-е место.