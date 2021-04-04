Карпин – о дубле Соболева: «Игру смотрели? Что он сделал? Рикошет, воспользовался ростом. Что еще?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил игру форварда «Спартака» Александра Соболева в очном матче (2:3). Спартаковец оформил дубль.

– Соболев забил два мяча. У «Ростова» не было защитников центральных? Или дело не в этом?

– Игру смотрели? Ну что Соболев сделал? Рикошет – забил, на стандарте воспользовался ростом. Что еще? Что-то видели еще?