Шварц: «Крылья Советов» победили заслуженно, ранний гол придал им силу и уверенность»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение своей команды от «Крыльев Советов» в 1/4 финала Кубка России.

Москвичи проиграли лидеру ФНЛ со счетом 0:2.

Самарская команда вышла в полуфинал Кубка впервые за 17 лет.

Жеребьевка следующей стадии турнира запланирована на пятницу, начало – в 18:00 мск.

– Как вам игра?

– Хочу поздравить «Крылья Советов» с заслуженной победой. Самара очень хорошо себя проявила. Мы пропустили мяч на первых минутах встречи. Далее игра складывалась не так, как мы планировали, не так интенсивно, поэтому сегодня хозяева победили заслуженно.

– Быстрый гол повлиял на ваш план на игру с тактической точки зрения? Какой был замысел, и почему не удалось его реализовать?

– Конечно, ранний гол, который забили «Крылья Советов», придали ей силу и уверенность. Команда начинает играть по счету. Мы должны были во многих моментах играть попроще, но сделали очень много технических ошибок – было много брака.

Самарцы хорошо переходили из обороны в атаку, это была их сильная сторона, а у нас не получилось играть так интенсивно, как мы планировали.

– Казалось бы, разница в лигах должна подразумевать более высокое исполнительское мастерство футболистов «Динамо», но большую часть единоборств, особенно во втором тайме, выиграли «Крылья Советов». С чем это связываете?

– Вы правы, но это не только проблема первого тайма. Мы проигрывали много единоборств в матче. Те мячи, за которые мы должны были цепляться, выиграли хозяева. «Крылья» смотрелись лучше в этом компоненте. Ментально наша команда была не особенно свежа.

– С чем вы связываете, что «Динамо не очень хорошо начало каждый из таймов?

– Проблема в том, что сегодня мы пропустили быстрый мяч, и было много брака. Это типично для кубковых встреч. Это те моменты, которые нам нужно будет исправлять.

– На что делали упор в перерыве? Старались объяснить игрокам ошибки, или кричали и пытались мотивировать?

– Обсуждали тактические моменты, которые могли бы изменить. Было много ошибок. Мы хотели переломить исход встречи, но этого сделать не удалось.