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    Клопп – об 1:3 с «Реалом»: «Единственный положительный момент – это был только первый матч»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3).

    «Если хочешь попасть в полуфинал, нужно заслужить это право. Мы не добились этого права, особенно если говорить о первом тайме. Единственный положительный момент во всем, если не считать забитого мяча на выезде, заключается в том, что это был только первый матч.

    Второй гол... Такие ошибки случаются. Я не очень доволен тем, как мы играли с мячом. В таких случаях нужно создавать моменты, действовать лучше. Сегодня мы не заслужили большего. Но забитый во втором тайме мяч дает нам хоть какую-то надежду», – сказал Клопп.

    • «Реал» не проигрывает в 12 последних матчах (10 побед, 2 ничьи).
    • Ответная встреча состоится 14 апреля в Англии.

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    Источник: сайт УЕФА

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