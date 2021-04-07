Клопп – об 1:3 с «Реалом»: «Единственный положительный момент – это был только первый матч»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3).

«Если хочешь попасть в полуфинал, нужно заслужить это право. Мы не добились этого права, особенно если говорить о первом тайме. Единственный положительный момент во всем, если не считать забитого мяча на выезде, заключается в том, что это был только первый матч.

Второй гол... Такие ошибки случаются. Я не очень доволен тем, как мы играли с мячом. В таких случаях нужно создавать моменты, действовать лучше. Сегодня мы не заслужили большего. Но забитый во втором тайме мяч дает нам хоть какую-то надежду», – сказал Клопп.