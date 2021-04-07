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  • Клопп – об 1:3 с «Реалом»: «Единственный положительный момент – это был только первый матч»

Клопп – об 1:3 с «Реалом»: «Единственный положительный момент – это был только первый матч»

7 апреля 2021, 01:16
6

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3).

«Если хочешь попасть в полуфинал, нужно заслужить это право. Мы не добились этого права, особенно если говорить о первом тайме. Единственный положительный момент во всем, если не считать забитого мяча на выезде, заключается в том, что это был только первый матч.

Второй гол... Такие ошибки случаются. Я не очень доволен тем, как мы играли с мячом. В таких случаях нужно создавать моменты, действовать лучше. Сегодня мы не заслужили большего. Но забитый во втором тайме мяч дает нам хоть какую-то надежду», – сказал Клопп.

  • «Реал» не проигрывает в 12 последних матчах (10 побед, 2 ничьи).
  • Ответная встреча состоится 14 апреля в Англии.

Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Реал Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (6)
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ab15488
1617760956
Что то клопп никак не может найти выход из игрового кризиса. Мне нравится как он работает с командами, но его игровые модели завязаны на игровые качества футболистов. И если игрок травмируется, а подменяющий не обладает теми же качествами в полной мере, то весь баланс команды рушится к чертям.
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Вомбат
1617777408
Если ты, Клопп, хочешь играть в полуфинале и у тебя в обороне по необходимости играют такие "мастера", как Филипс и Александер-Арнольд, то не ставь в опорную зону Вейналдума, который мыслями уже в Барселоне, и Кейта, которого не возьмут ни в одну команду АПЛ. Вчера у тебя на лавке все 90 минут просидел Милнер, который один может заменить этих двоих. Не потому ли ты, Клопп, предпочитаешь Кейта Милнеру, что один черный, а другой белый? Иных объяснений я не вижу.
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