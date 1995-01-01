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    Бригада Карасева назначена на матч 1/4 финала Лиги Европы «Аякс» – «Рома»

    УЕФА назначил судей на первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Аяксом» и «Ромой».

    Команды рассудит бригада арбитров под руководством Сергея Карасева. Его ассистенты – Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвертый судья – белорус Алексей Кульбаков.

    За работу VAR будет отвечать Виталий Мешков. Его ассистент – Сергей Иванов.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 11:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +693

      plehanov6 22 минуты назад

      Приятно, когда людей, не падающих на колени, продолжают назначать на ответственные игры!!!

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