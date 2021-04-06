Бригада Карасева назначена на матч 1/4 финала Лиги Европы «Аякс» – «Рома»

УЕФА назначил судей на первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Аяксом» и «Ромой».

Команды рассудит бригада арбитров под руководством Сергея Карасева. Его ассистенты – Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвертый судья – белорус Алексей Кульбаков.

За работу VAR будет отвечать Виталий Мешков. Его ассистент – Сергей Иванов.