Бригада Карасева назначена на матч 1/4 финала Лиги Европы «Аякс» – «Рома»

УЕФА назначил судей на первый матч 1/4 финала Лиги Европы между «Аяксом» и «Ромой».
Команды рассудит бригада арбитров под руководством Сергея Карасева. Его ассистенты – Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвертый судья – белорус Алексей Кульбаков.
За работу VAR будет отвечать Виталий Мешков. Его ассистент – Сергей Иванов.
- Три недели назад Карасев работал на ответном матче 1/8 финала ЛЧ «Манчестер Сити» – «Боруссия» М (2:0).
- Его бригада не встала на колено в знак поддержки движения BLM перед началом той игры.
- Карасев – судья ФИФА с 2010 года
Источник: сайт УЕФА