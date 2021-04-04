Бердыев завтра ознакомится с инфраструктурой «Кайрата»

Бывший главный тренер «Рубина», «Ростова» Курбан Бердыев на следующей неделе посетит Казахстан. Речь о его трудоустройстве там не идет.
«Завтра Курбан Бердыев прибудет в расположение «Кайрата».
Нет-нет, не потирайте руки в ожидании сенсации. Алексей Шпилевский остается на своем посту, никуда он не уходит и приезд одного из самых успешных тренеров РПЛ никак не связан с работой в главной команде.
Ни для кого не секрет, что Кайрат Боранбаев (владелец «Кайрата» – прим. «Бомбардира») и Курбан Бекиевич находятся в хороших отношениях. Визит Бердыева носит сугубо ознакомительный характер: специалист оценит работу клубной академии», – написал Айдын Кожахмет.
- 68-летний Бердыев не тренирует с 2019 года, но открыт для предложений.
- Бердыев дважды выигрывал РПЛ.
- «Кайрат» – действующий чемпион Казахстана.
33-летний белорус Шпилевский – кандидат на пост тренера «Краснодара»
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