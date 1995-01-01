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    Бердыев завтра ознакомится с инфраструктурой «Кайрата»

    Бывший главный тренер «Рубина», «Ростова» Курбан Бердыев на следующей неделе посетит Казахстан. Речь о его трудоустройстве там не идет.

    «Завтра Курбан Бердыев прибудет в расположение «Кайрата».

    Нет-нет, не потирайте руки в ожидании сенсации. Алексей Шпилевский остается на своем посту, никуда он не уходит и приезд одного из самых успешных тренеров РПЛ никак не связан с работой в главной команде.

    Ни для кого не секрет, что Кайрат Боранбаев (владелец «Кайрата» – прим. «Бомбардира») и Курбан Бекиевич находятся в хороших отношениях. Визит Бердыева носит сугубо ознакомительный характер: специалист оценит работу клубной академии», – написал Айдын Кожахмет.

    • 68-летний Бердыев не тренирует с 2019 года, но открыт для предложений.
    • Бердыев дважды выигрывал РПЛ.
    • «Кайрат» – действующий чемпион Казахстана.

    33-летний белорус Шпилевский – кандидат на пост тренера «Краснодара»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Айдына Кожахмета

    Казахстанский журналист-инсайдер. Аудитория - более 3,1 тысячи подписчиков.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6163

      житель СПб 49 минут назад

      Вот его и можно было бы пригласить в Краснодар!

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