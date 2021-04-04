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Бердыев завтра ознакомится с инфраструктурой «Кайрата»

4 апреля 2021, 20:30
4

Бывший главный тренер «Рубина», «Ростова» Курбан Бердыев на следующей неделе посетит Казахстан. Речь о его трудоустройстве там не идет.

«Завтра Курбан Бердыев прибудет в расположение «Кайрата».

Нет-нет, не потирайте руки в ожидании сенсации. Алексей Шпилевский остается на своем посту, никуда он не уходит и приезд одного из самых успешных тренеров РПЛ никак не связан с работой в главной команде.

Ни для кого не секрет, что Кайрат Боранбаев (владелец «Кайрата» – прим. «Бомбардира») и Курбан Бекиевич находятся в хороших отношениях. Визит Бердыева носит сугубо ознакомительный характер: специалист оценит работу клубной академии», – написал Айдын Кожахмет.

  • 68-летний Бердыев не тренирует с 2019 года, но открыт для предложений.
  • Бердыев дважды выигрывал РПЛ.
  • «Кайрат» – действующий чемпион Казахстана.

33-летний белорус Шпилевский – кандидат на пост тренера «Краснодара»

Источник: телеграм-канал Айдына Кожахмета

Казахстанский журналист-инсайдер. Аудитория - более 3,1 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Кайрат Бердыев Курбан
Комментарии (4)
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житель СПб
1617561229
Вот его и можно было бы пригласить в Краснодар!
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Боцман59rus
1617565053
А чё там, сетка мячей, ворота, да лошадь
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zigbert
1617630461
У нас две команды без тренеров остались. Не исключено что Шпилевский может оказаться в Краснодаре.
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