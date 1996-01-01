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    Кварацхелия: «Слуцкий перед игрой с «Сочи» сказал, что забью, я это сделал»

    Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия оценил результат матча 24-го тура РПЛ против «Сочи» (1:0). Грузин во втором тайме забил решающий гол.

    «Положительные эмоции, команда выиграла. Забил хороший гол, это для меня круто. Перед игрой Леонид Слуцкий сказал мне, что забью, я это сделал. Позитивная атмосфера была в раздевалке, у нас настоящая семья. Решили с тренером, что не выйду в основе, чтобы отдохнуть. Не знаю, почему забиваю так много. Работаю. Спасибо богу, что даeт возможность», – сказал Кварацхелия.

    • На этой неделе Кварацхелия проводил матч за сборную Грузии.
    • Матч с «Сочи» грузин начал в запасе.
    • «Рубин» идет в таблице в 4 очках от зоны Лиги чемпионов.

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    Источник: «Чемпионат»

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