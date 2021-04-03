Кварацхелия: «Слуцкий перед игрой с «Сочи» сказал, что забью, я это сделал»

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия оценил результат матча 24-го тура РПЛ против «Сочи» (1:0). Грузин во втором тайме забил решающий гол.

«Положительные эмоции, команда выиграла. Забил хороший гол, это для меня круто. Перед игрой Леонид Слуцкий сказал мне, что забью, я это сделал. Позитивная атмосфера была в раздевалке, у нас настоящая семья. Решили с тренером, что не выйду в основе, чтобы отдохнуть. Не знаю, почему забиваю так много. Работаю. Спасибо богу, что даeт возможность», – сказал Кварацхелия.

На этой неделе Кварацхелия проводил матч за сборную Грузии.

Матч с «Сочи» грузин начал в запасе.

«Рубин» идет в таблице в 4 очках от зоны Лиги чемпионов.

Сайманов: «Хвича перед матчем с «Сочи» сказал, что очень устал. Не спал, был изможденный, но решил игру»